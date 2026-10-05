Ursynów Tramwaje wracają na Puławską. Ale znikną z innej ulicy Oprac. Katarzyna Kędra |

Prace firmy Balzola na Puławskiej (zdjęcia z poniedziałku) Źródło wideo: tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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"Ostatni remont główny torowisko w tym miejscu przechodziło w 2000 r. Znajdowały się tu tzw. wychlapy, czyli uszkodzenia konstrukcji torowiska spowodowane obecnością wody, a w konsekwencji obowiązywały ograniczenia prędkości do 10, 20 i 30 km/h na odcinku 420 m. Dzięki przeprowadzonym pracom poprawimy stan torowiska i zniesiemy wszystkie ograniczenia" - zaznaczył w komunikacie członek zarządu Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz.

W związku z remontem, od środy tramwaje linii 4 i 10 będą dojeżdżać do przystanku Aleja Lotników, za którym będzie funkcjonować tymczasowa nakładka torowa umożliwiająca zawracanie tramwajów dwukierunkowych. Jednocześnie składy linii 31 zostaną skierowane do pętli przy stacji metra Wilanowska. Z ruchu wyłączony będzie tylko jeden przystanek - Wyścigi.

Remont torowiska na Puławskiej Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Bez tramwajów na Słomińskiego

W weekend tramwajarze wymienią dwie zwrotnice przy przystanku Rondo "Radosława". Tramwaje nie pojadą Słomińskiego między Rondem a Międzyparkową.

Swoje trasy zmienią tramwaje linii 1 i 28 - będą omijały wyłączony z ruchu odcinek swoich tras, jadąc Aleją Jana Pawła II, ulicą Stawki i Międzyparkową, przy czym jedynka objazd będzie miała dłuższy o odcinek Alei Solidarności (nią dojedzie do Alei Jana Pawła II). W tych dniach nie będzie kursów tramwajów linii 1 do pętli Banacha i linii 16 kończących się przy Muranowskiej.

Na trasę wyjadą autobusy linii zastępczej Z-5. Będą kursowały między Rondem Zgrupowania AK "Radosław" a stacją metra Trocka ulicami: Słomińskiego, Starzyńskiego, św. Wincentego i Borzymowską.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że uruchomione wtedy zostaną dwie uzupełniające linie tramwajowe. Linia 71 pojedzie z pętli Banacha Grójecką, Towarową, Okopową, Aleją Jana Pawła II, Popiełuszki, Słowackiego do Metra Marymont. Linia 76 z pętli Annopol do Miasteczka Wilanów ulicami: Annopol, Rembielińska, Matki Teresy z Kalkuty, Odrowąża, Starzyńskiego, Słomińskiego, Międzyparkowa, Andersa, Marszałkowska, Puławska, Goworka, Spacerowa, Jana III Sobieskiego i Aleja Rzeczypospolitej.