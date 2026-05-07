Ursynów Tragiczny pożar strzelnicy. Zmarł piąty pracownik ekipy remontowej Klaudia Kamieniarz |

Straż o pożarze w strzelnicy na Ursynowie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O pożarze przy ulicy Migdałowej informowaliśmy 21 marca. Wstępne ustalenia służb wskazywały, że płomienie pojawiły się na terenie remontowanej strzelnicy, a następnie przeniosły się na zaparkowany w pobliżu budynku samochód dostawczy i kontener na odpady.

W wyniku pożaru poszkodowanych zostało sześciu pracowników ekipy remontowej. Życia czterech z nich nie udało się uratować. Byli to obywatele Polski i Ukrainy w wieku od 33 do 49 lat.

Pożar na Migdałowej Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Kolejna ofiara pożaru

Do szpitala przewieziono dwie osoby: obywatela Ukrainy, którego stan nie zagrażał życiu oraz ciężko poszkodowanego 40-letniego Polaka.

Jak ustaliliśmy, życia drugiego z mężczyzn nie udało się uratować.

- 1 kwietnia zmarła kolejna osoba pokrzywdzona w wyniku pożaru. To obywatel Polski. Mężczyzna ten nie odzyskał przytomności po zdarzeniu - informuje Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Akcja służb na Migdałowej Źródło: Wawa Hot News 24

Czekają na opinię biegłego

Śledztwo w sprawie pożaru trwa. Zlecona została między innymi opinia biegłego z zakresu pożarnictwa, którego zadaniem jest określenie przyczyny zdarzenia. Jak przekazał nam prok. Skiba, nie jest ona jeszcze gotowa.

Przeprowadzono także sekcje zwłok wszystkich pięciu ofiar pożaru.

Tragiczny pożar w strzelnicy na Ursynowie Źródło: Paweł Supernak / PAP

Nie znaleźli broni i amunicji

Przypomnijmy, że działania śledczych na terenie strzelnicy trwały dwa dni. Przeprowadzili między innymi oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.

- Do chwili obecnej nie została ustalona wstępna przyczyna pożaru. Został zabezpieczony monitoring z miejsca zdarzenia, na którym zostało zarejestrowane gwałtowne i nagłe rozprzestrzenianie się ognia - opisywał w marcu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Tuż po pożarze pojawiły się relacje świadków mówiące o dobiegającym ze strzelnicy huku, przypominającym odgłosy wybuchów lub wystrzałów z broni. Policja wykluczyła jednak, aby na terenie obiektu znajdowały się broń palna i amunicja.

Pożar na Migdałowej Pożar na Migdałowej Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar na Ursynowie Źródło: Tymek Sz/Kontakt24 Pożar na Ursynowie Źródło: Tymek Sz/Kontakt24 Pożar na Ursynowie Źródło: Tymek Sz/Kontakt24 Pożar na Ursynowie Źródło: Tymek Sz/Kontakt24 Pożar na Migdałowej Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar na Migdałowej Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar na Migdałowej Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar na Migdałowej Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar na Migdałowej Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

OGLĄDAJ: TVN24