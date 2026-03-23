Tragiczny pożar na strzelnicy. Policjanci sprawdzali, czy w budynku były broń i amunicja

Policja zakończyła działania na miejscu tragicznego pożaru Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pożar wybuchł w sobotę po południu na terenie strzelnicy przy ulicy Migdałowej 4 na Ursynowie. Ze wstępnych ustaleń policji i straży pożarnej wynika, że płomienie najpierw pojawiły się w lokalu, który był remontowany, a następnie przeniosły się na zaparkowany w pobliżu samochód dostawczy.

Jak przekazuje aspirant sztabowy Marta Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, w wyniku pożaru poszkodowanych zostało sześć osób przebywających na terenie strzelnicy. To pracownicy firmy remontowej. Życia czterech z nich nie udało się uratować.

Akcja służb na Migdałowej Źródło: Wawa Hot News 24

- Ofiarami tego zdarzenia są obywatele Polski oraz Ukrainy w wieku od 33 do 49 lat. Jedna osoba w stanie ciężkim, Polak w wieku 40 lat, nadal znajduje się w szpitalu. Obywatel Ukrainy, którego obrażenia nie zagrażały życiu i zdrowiu, opuścił już szpital - mówi policjantka w rozmowie z reporterem TVN24.

Szukają przyczyn pożaru

Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii. - Policjanci zakończyli czynności dochodzeniowo-śledcze na miejscu zdarzenia, prowadzone pod nadzorem prokuratora. Na miejscu był także biegły z zakresu pożarnictwa. Obecnie czekamy na jego opinię - informuje rzeczniczka ursynowskiej policji.

Pytana o przyczynę pożaru zastrzega, że na tę chwilę funkcjonariusze ustalają przebieg zdarzeń i nie są w stanie jej jednoznacznie określić. Wyjaśnia, że w tym zakresie konieczne jest sporządzenie opinii przez biegłego z zakresu pożarnictwa.

Tragiczny pożar w strzelnicy na Ursynowie Źródło: Paweł Supernak / PAP

Policja: na terenie strzelnicy nie było broni

Relacje świadków pożaru, jakie pojawiają się od soboty w mediach, mówiły o dobiegającym ze strzelnicy huku, przypominającym odgłosy wybuchów lub wystrzałów z broni.

- Nasze czynności nie potwierdziły, by były tam amunicja czy broń palna - zaznacza asp. szt. Haberska.

OGLĄDAJ: TVN24 HD