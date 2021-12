Tankował i nie płacił. Kiedy przyjechał po raz kolejny, wyjazd zablokowali mu pracownicy stacji

Ten chciał upewnić się jednak, czy to na pewno ta osoba, więc wyszedł z budynku i sprawdził, jakim samochodem przyjechał podejrzewany. - Okazało się, że to ta sama co zawsze mazda 5. Mężczyzna poprosił kolegę, żeby podjechał swoim mercedesem i zablokował możliwość wyjazdu. Sam zawiadomił policjantów. 50-latek z kanistrem próbował manewrować pojazdem, żeby wyjechać, ale nie udało mu się - wyjaśniał Koniuszy.

Policja: usprawiedliwiał się trudną sytuacją materialną

- W jego samochodzie znaleźli paszport na inne gruzińskie nazwisko. Mężczyzna tłumaczył się, że to dokumenty znajomego, ale nie wie, gdzie on mieszka i nie potrafił mu zwrócić. Trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszał zarzuty kradzieży i nieuprawnionego posiadania cudzego dokumentu. Przyznał się do obu przestępstw, usprawiedliwiając się trudną sytuacją materialną - relacjonował policjant.