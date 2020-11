Szpital Południowy przyjmie chorych na COVID-19? "Trwają rozmowy z wojewodą"

Miasto ma określić niezbędny sprzęt i usługi, a wtedy wojewoda sfinansuje przyspieszenie prac budowlano-wykończeniowych. Wszystko, by przystosować Szpital Południowy na przyjęcie chorych na COVID-19.

Wykonawca ma pracować 24 godziny na dobę

Zaznaczyła, że odbiory placówki będą musiały zostać przeprowadzone dwutorowo. - Z jednej strony obiekt musi zostać odebrany przez inspektora nadzoru budowlanego czy inspekcję sanitarną. Z drugiej - dostosowany na potrzeby covidowe. Jesteśmy otwarci na to, żeby przyspieszyć prace, ale środki finansowe są niezwykle ważne. Chcemy zaangażować wykonawcę 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu w celu przyspieszenia tych prac - zaznaczyła Gałecka. - Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby te prace zakończyły się w styczniu. Szacunkowo szpital mógłby funkcjonować jako tymczasowy na przełomie stycznia i lutego - powiedziała rzeczniczka.

"Wojewoda sfinansuje przyspieszenie prac"

"Wojewoda z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 sfinansuje przyspieszenie prac budowlano-wykończeniowych, by móc wcześniej niż zakładano dokonać odbiory oraz przystosować obiekt do pełnienia funkcji szpitala tymczasowego" - poinformowało biuro prasowe. Jak dodano, wojewoda wesprze także wyposażenie: ze środków budżetu państwa i zasobów Agencji Rezerw Materiałowych. Miasto ma z kolei określić sprzęt i usługi niezbędne do funkcjonowania szpitala tymczasowego.

Nie będzie szpitala tymczasowego w hali EXPO XXI?

Czy to oznacza, że nie będzie szpitala tymczasowego w hali EXPO XXI na Woli, który miał funkcjonować od połowy listopada? Tak twierdzi w rozmowie z "Gazetą Stołczną" burmistrz dzielnicy i zarazem przewodniczący komisji zdrowia w mazowieckim sejmiku Krzysztof Strzałkowski. "Dyrektor wydziału zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zapowiedział rezygnację ze szpitala tymczasowego z uwagi na koszty przywrócenia obiektu do dawnego stanu. Powiedział też, że urząd wojewódzki doszedł do porozumienia z ratuszem co do tymczasowego przemianowania na covidowy powstającego Szpitala Południowego" - powiedział cytowany w dzienniku Strzałkowski.