Rządowa komisarz rezygnuje ze stanowiska, przedstawiciele ratusza w Szpitalu Południowym

Jak przekazało nam biuro prasowe ratusza, w środę rano urzędnicy weszli do budynku Szpitala Południowego razem z Arturem Krawczykiem, który szefował placówce przed przejęciem jej przez rząd. Rządowa komisarz dr Ewa Więckowska zwróciła się do ministra zdrowia o odwołanie w związku, jak napisała, "bezpardonowymi osobistymi atakami i szeregiem bezpodstawnych zarzutów czynionych przez włodarzy Warszawy". Rzecznik ministerstwa zdrowia poinformował, że Adam Niedzielski w najbliższych dniach wskaże nowego pełnomocnika

We wtorek stołeczny ratusz zorganizował konferencję prasową poświęconą sytuacji Szpitala Południowego. Władze stolicy po raz kolejny domagały się zwrotu placówki. Wytykano też błędy rządowego komisarza, który ich zdaniem źle kierował szpitalem oraz wprowadzał go w zadłużenie. Pod koniec lipca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność decyzji ministra zdrowia, który na wniosek wojewody mazowieckiego zdecydował o powołaniu rządowego pełnomocnika w szpitalu. Podczas wtorkowej konferencji Trzaskowski wraz z wiceprezydent Renatą Kaznowską poinformowali, że miasto otrzymało uzasadnienie tego wyroku.

Kaznowska podała też, że rządowa pełnomocnik otrzymała wezwanie prezydenta stolicy do wydania miastu w środę Szpitala Południowego. Zapowiedziała, że tego dnia do pracy wrócą wszyscy pracownicy szpitala. - Z wyjątkiem rządowej pełnomocnik, która jutro kończy pracę - zaznaczyła.

Próba wejścia do szpitala przebiegła bez przeszkód. - Nie było żadnych problemów z wejściem do biura. Pan Artur Krawczyk, prezes zarządu spółki Solec, który wcześniej został zawieszony w obowiązkach, wszedł do siedziby spółki przy Kruczkowskiego 3 i rozpoczął dzisiaj pracę. Teraz czas rozmowy z personelem i organizację ich pracy, sprawdzenie w jakiej kondycji są placówki i tak dalej. To będzie trudna i żmudna praca - przekazała nam rano Marzena Wojewódzka z biura prasowego stołecznego ratusza.

Dodała, że na miejscu nie było nikogo z reprezentacji rządu: - Otrzymaliśmy informację, że była pełnomocniczka dr Ewa Więckowska, która sprawowała funkcję prezesa w szpitalu, poddała się do dymisji.

Szpital Południowy Artur Węgrzynowicz/ tvnwarszawa.pl

Więckowska zwróciła się do MZ o odwołanie z funkcji pełnomocnika spółki

Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, dr Ewa Więckowska zwróciła się w środę do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o odwołanie z funkcji pełnomocnika spółki Szpital Solec. W oświadczeniu poinformowała, że "w związku z bezpardonowymi osobistymi atakami i szeregiem bezpodstawnych zarzutów pod jej adresem czynionych przez włodarzy Warszawy, kierując się dobrem i bezpieczeństwem mieszkańców stolicy, którym należy się zapewnienie najlepszej opieki przy możliwym wzroście zakażeń w czwartej fali epidemii, wystąpiła do ministra zdrowia o odwołanie z funkcji pełnomocnik spółki Szpital Solec sp. z o.o. z jednoczesną prośbą o wyznaczenie nowej osoby na to stanowisko".

Więckowska wskazała, że obejmując tę funkcje, otrzymała zadanie przygotowania placówki do roli szpitala tymczasowego w trzeciej fali epidemii, zgodnie ze wskazaniem wojewody mazowieckiego. Zaznaczyła, że do czasu objęcia przez nią stanowiska szpital nie był przygotowany do tego, by służyć mieszkańcom stolicy, zapewniając hospitalizację na wypadek ciężkiego przebiegu COVID-19. "W tamtym czasie, z uwagi na opieszałość ówczesnego zarządu spółki z nadzorującym zarząd zastępcą prezydenta miasta, ciężko chorzy warszawiacy byli niejednokrotnie przewożeni na hospitalizację poza stolicę, choćby do szpitala w Radomiu" – podała. Szpital, jak zaznaczyła, nie był wówczas w stanie przygotować nawet 100 łóżek covidowych niezbędnych do zabezpieczenia potrzeb blisko dwumilionowego miasta.

Podkreśliła, że po objęciu stanowiska pełnomocnika podjęła działania zmierzające do zwiększenia bazy łóżkowej dla pacjentów z COVID-19 w Szpitalu Południowym oraz zatrudnienia niezbędnego personelu medycznego. "W szczycie trzeciej fali epidemii na zakażonych mieszkańców stolicy, którzy doświadczyli ciężkiego przebiegu COVID-19, przygotowałam z całym zespołem 250 łóżek, czyli pięciokrotnie więcej niż przygotowały władze Warszawy" – wskazała. I poinformowała, że przez ponad cztery miesiące działalności szpital pomógł ponad 60 tysięcy 770 pacjentom, z których 740 było hospitalizowanych.

"Niestety, mimo tych działań, włodarze Warszawy każdego tygodnia próbowali torpedować moje działania jako pełnomocnika spółki Szpital Solec. Szpital stracił bieżące finansowanie z miasta, która to decyzja miała – jak mniemam – stanowić swego rodzaju presję bym opuściła stanowisko pełnomocnika" – napisała. "Poza wstrzymaniem finansowania włodarze stolicy przypuścili na mnie personalny atak, oskarżając o wyimaginowane zaniedbania, których ponoć miałam się dopuścić w czasie, gdy kierowałam Szpitalem Solec sp. z o.o. jako prezes zarządu. To o tyle dziwna, a wręcz kuriozalna sytuacja, że jako prezes nigdy nie usłyszałam słowa krytyki pod moim adresem ani od prezydenta miasta, ani jego zastępców" – stwierdziła.

Więckowska stwierdziła też, że nie chce wchodzić w materię wyroku, który zapadł przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w aspekcie procedury powołania jej na pełnomocnika ."To pozostawiam prawnikom, którym ja nie jestem. Nie chcę jednak, by emocje wzięły górę nad bezpieczeństwem warszawiaków. Nie chcę, by osobisty uraz do mnie pana prezydenta i zastępcy prezydenta ds. zdrowotnych wpłynął na bieżące funkcjonowanie szpitala w rozpoczynającej się czwartej fali pandemii. Dlatego podjęłam decyzję o rezygnacji z funkcji pełnomocnika spółki Szpital Solec sp. z o.o." – przekazała.

Podkreśliła jednocześnie, że Szpital Południowy musi pozostać szpitalem tymczasowym, aby mieszkańcy Warszawy czuli się bezpieczni w razie zbliżającego się wzrostu zakażeń i poprosiła o wyznaczenie innej osoby na tę funkcję.

"Szpital pozostanie szpitalem tymczasowym"

- Minister Zdrowia Adam Niedzielski przychyli się do prośby dr Ewy Więckowskiej o odwołanie z funkcji pełnomocnika spółki Szpital Solec i w najbliższych dniach wskaże nowego pełnomocnika – poinformował rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz pytany o oświadczenie Więckowskiej. - Nadal podtrzymujemy stanowisko co do zasadności działania Szpitala Południowego. Szpital pozostanie szpitalem tymczasowym – dodał.

Minister Niedzielski, pytany we wtorek przez dziennikarzy o orzeczenie WSA, odparł, że "na razie dyskusja jest w pewnym sensie bezprzedmiotowa". - Mamy wyrok pierwszej instancji, ale my oczywiście będziemy się odwoływali (do NSA – PAP)" – zapowiedział.

Ewa Więckowska zwróciła się do MZ o odwołanie z funkcji pełnomocnika spółki archiwum TVN

Autor:mp

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP