Do końca tygodnia miasto chce zaszczepić w Szpitalu Południowym nawet 1,8 tysiąca osób

W Warszawie szczepienia pacjentów 80 plus trwają m.in. w szpitalu na Stadionie Narodowym i w Południowym. Miasto szacuje, że w tej drugiej placówce do końca tygodnia uda się zaszczepić około 1,8 tysiąca seniorów.

- Jesteśmy gotowi na szczepienia warszawskich seniorów, dlatego ponad 40 z blisko 260 punktów szczepień, które utworzono w Warszawie, zorganizowaliśmy w miejskich placówkach. Przypominam jednak, że zgodnie z wytycznymi rządowymi punkty szczepień mogą zaszczepić przeciw COVID-19 tylko 30 pacjentów tygodniowo – przypomniała w komunikacie na ten temat Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy odpowiedzialna m.in. za miejską służbę zdrowia.

Szczepią w przyszłym szpitalu covidowym

- Tymczasem w samej Warszawie mieszka blisko 107 tysięcy osób powyżej 80. roku życia, a w kolejce czekają kolejni seniorzy. Pocieszający jest fakt, że w Szpitalu Południowym, w którym wkrótce zacznie działać tymczasowy szpital covidowy, możemy szczepić ponad rządowy limit. Dlatego w tym punkcie zamierzamy zaszczepić ok 1,6-1,8 tysięcy seniorów 80 plus do końca tygodnia – dodała wiceprezydent.

Szpital Południowy planuje zaszczepić w tygodniu 1,8 tys. osób UM Warszawa

Kaznowska podkreśliła też, że Warszawa razem z innymi miastami zrzeszonymi w Unii Metropolii Polskich, postuluje do rządu o rozpoczęcie już przygotowań do organizacji szczepień dla kolejnych grup obywateli, w tym nauczycieli oraz opiekunów żłobkowych. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządowymi pracownicy sektora oświaty i instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech oraz służby mundurowe, zostali włączeni do etapu I c. Wszystkie działania uzależnione są jednak od dostaw szczepionek.

Punkt szczepień w Szpitalu Południowym w Warszawie został uruchomiony w poniedziałek. Jak zapowiadała wcześniej Kaznowska, miasto zamówiło 840 szczepionek. Wiceprezydent stolicy zaznaczała jednocześnie, że prace przygotowawcze w szpitalu trwały do ostatniej chwili.

Szczepienia w szpitalu na Stadionie Narodowym

Równocześnie szczepienia prowadzone są na Stadionie Narodowym. Jak relacjonowaliśmy na tvn24.pl, w poniedziałek ma być tam zaszczepionych 700 osób, a później kolejni pacjenci. Na początku dnia utworzyła się kolejka, wiele osób przyszło wcześniej, przed wyznaczoną godziną. Seniorzy czekali nawet do 40 minut, ale po południu sytuacja się unormowała.

Jak zaznaczył dr Artur Zaczyński, dyrektor szpitala na Stadionie Narodowym, wśród seniorów pojawiły się też młode osoby – to medycy. - My mamy ustawione dla seniorów co 15 minut: na dojście, na rozebranie się, ponieważ ta sprawność ruchowa jest o wiele bardziej ograniczona – podkreślił na antenie TVN24.

Dodał też, że pomiędzy osobami w grupie zero są 70- i 80-latkowie, którzy mieli szansę zapisać się wcześniej. - Jeżdżą meleksy, pomagają osobom starszym, jest też Wojsko Obrony Terytorialnej i są pracownicy z grupy zero zaszczepieni trzy tygodnie temu – wymienił Zaczyński.

Szczepienia na Narodowym prowadzone są od godziny 8 do 20. - Mamy praktycznie stuprocentową frekwencję, jeśli chodzi o osoby 80 plus i 70 plus. Z naszych statystyk wynika, że praktycznie wszystkie osoby, które zapisały się, zgłosiły się do szczepień – przekazał Zaczyński.

Jak przygotować się do szczepienia? Poradnik seniora TVN24

Punkt szczepień przy ulicy Pileckiego

Ratusz informował wcześniej, że w Szpitalu Południowym - od pierwszego dnia szczepień osób z grupy pierwszej - będą mogli się szczepić seniorzy w wieku 70 lat lub więcej. Punkt szczepień przeciw COVID-19 mieścić się będzie pod adresem ul. rtm. Witolda Pileckiego 99.

"W budynku szpitala zostanie wydzielona strefa do rejestracji pacjentów na szczepienia, poczekalnia i szatnia. Szczepienia będą się odbywały w specjalnie przygotowanym punkcie szczepień, zlokalizowanym w budynku A, od strony ulicy Pileckiego. Wejście dla pacjentów zostanie czytelnie oznaczone" – zapewniał wcześniej warszawski ratusz. Szpital Południowy funkcjonować będzie jako tymczasowy szpital do walki z COVID-19. Wedle decyzji wojewody mazowieckiego z listopada, która została utrzymana w styczniu przez ministra zdrowia, miał być przygotowany na przyjęcie covidowych pacjentów do 21 stycznia. Na razie będą się tam odbywać jedynie szczepienia.

Ratusz stoi na stanowisku, że szpital zostanie uruchomiony w połowie lutego. Wojewoda Konstanty Radziwiłł zwrócił się wobec tego do prezydenta Rafała Trzaskowskiego z prośbą o wyjaśnienia dotyczące zakresu zaawansowania prac budowlanych, zakupu wyposażenia i sprzętu, w tym realizowanych zamówień publicznych oraz o wykazanie liczby personelu zaangażowanego do przyspieszenia realizacji inwestycji.

W niedzielę podczas konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk przypomniał, że w poniedziałek w ponad pięciu tysiącach punktów w całym kraju rozpoczną się szczepienia seniorów powyżej 70. roku. Podkreślił też, że - zgodnie z umową wynegocjowaną przez Komisję Europejską z dostawcami szczepionek - Polsce przysługuje do końca pierwszego kwartału liczba szczepionek pozwalająca na zaszczepienie 3,1 miliona Polaków.

Autor:katke/ran

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP