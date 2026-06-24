Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ursynów

Będzie wniosek o zawieszenie prawa do wykonywania zawodu Dawida Kacprzyka

|
Warszawski Szpital Południowy
Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej o sprawie Dawida Kacprzyka
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
Do sądu lekarskiego trafi wniosek o zawieszenie prawa do wykonywania zawodu lekarza przez Dawida Kacprzyka. Naczelna Izba Lekarska zajmuje się wyjaśnieniem nieprawidłowości, jakie pojawiają się wokół jego pracy w warszawskich szpitalach.

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski poinformował w środę że naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy wszczął postępowanie dyscyplinarne w sprawie lekarza Dawida Kacprzyka. - Uzgodniliśmy, że analizuje materiał pod kątem złożenia wniosku do sądu lekarskiego o zawieszenie prawa do wykonywania zawodu na czas trwania postępowania - przekazał.

Przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej złożyli w ubiegłym tygodniu zawiadomienie do pionu odpowiedzialności zawodowej o podejrzeniu opuszczenia dyżuru przez lekarza. Na jego podstawie rzecznik wszczął postępowanie i zbada, czy mogło dojść do naruszenia zasad etyki lekarskiej lub przepisów prawa.

- Mamy silne przekonanie, że każdy z zarzutów musi zostać wyjaśniony. Mając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo pacjentów, nie możemy dopuścić do tego, żeby takie zdarzenia dalej mogły mieć miejsce - powiedział Jankowski.

"Patologia na styku świata polityki i lekarskiego"

Prezes NIL zaapelował także do prokuratury o wnikliwe zbadanie sprawy lekarza. W jego ocenie zarzuty, jakie pojawiają się wobec niego, "przekraczają granice odpowiedzialności dyscyplinarnej". Przypomnimy, że dotychczas prokuratura wszczęła dwa śledztwa w sprawie ujawnionych nieprawidłowości w szpitalu.

- Mogę zaapelować do pacjentów: patrzcie na tę sytuację jako na patologię na styku świata polityki i lekarskiego. To nie jest tak, że wszyscy lekarze w taki sposób podchodzą do pacjenta - podkreślił prezes Jankowski.

Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi byłego ordynatora oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym Emila Jędrzejewskiego, który stwierdził m.in., że na SOR procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów.

- Kiedy słyszymy o tym, że lekarz podchodził do pacjenta jak do fantoma i sprawił, że został bez nadzoru to trudno znaleźć słowa. Pozostaje bezsilność i zdruzgotanie - przyznał Jankowski.

Jak dodał, "jest przekonany, że 99,9 procent lekarzy walczy o życie i zdrowie pacjentów i trzyma na barkach niewydolny system". - Ten odsetek lekarzy, którzy nie rozumieją, czym jest nasz zawód, musi być z tego zawodu usuniętych - podkreślił.

"Zawiodły wszelkie procedury bezpieczeństwa"

Prezes NIL sytuację związaną z zatrudnieniem w Szpitalu Południowym lekarza polityka, który w trakcie specjalizacji objął stanowisko koordynatora oddziału, ocenił jako "patologiczną".

- Zawiodły wszelkie procedury bezpieczeństwa. W normalnych warunkach lekarz na początku swojej drogi zawodowej nie może być koordynatorem SOR-u. Musi mieć nadzorcę - starszego kolegę, musi się konsultować. Standardy jakości kształcenia muszą być zachowane. Jest rejestr procedur, które osoba bez specjalizacji może wykonywać, a których nie może. Kto dopuścił do tego, że taki lekarz stanął na czele SOR-u? - zastanawiał się Jankowski.

Poinformował również, że Naczelna Izba Lekarska posiada relacje anonimowych pracowników Szpitala Południowego, którzy mieli byli świadkami nadużyć na SOR.

- Nie mówię tutaj o zgonach pacjentów i odpowiedzialności medycznej. Gremialnie pojawia się informacja o niedostatecznych kompetencjach koordynatora i wykonywaniu przez niego procedur, których wykonywać nie powinien. Ten zarzut potwierdza się w kolejnych rozmowach z lekarzami - mówił prezes.

Kim jest Dawid Kacprzyk?

Dawid Kacprzyk pracował jako koordynator SOR w Szpitalu Południowym, dorabiał też w innych placówkach. Niespełna 30-letni medyk w trakcie specjalizacji miał w ubiegłym roku zarobić łącznie 1,6 miliona złotych. Jego zarobki wyszły na jaw za sprawą oświadczenia majątkowego, jakie złożył w związku z pełnieniem funkcji radnego dzielnicy Ursus. W przeszłości był on między innymi szefem młodzieżówki Platformy Obywatelskiej.

Kontrowersje wzbudził grafik lekarza. W czasie dyżurów miał zajmować się prowadzeniem działalności politycznej, występować w programach telewizyjnych i radiowych, uczestniczyć w sesjach rady dzielnicy. Miał też ułatwiać politykom Koalicji Obywatelskiej przyspieszone wykonywanie badań na SOR placówki.

Dawid Kacprzyk został zwolniony przez Szpital Południowy. Zrezygnował także z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej i złożył mandat radnego dzielnicowego, wnioskował również o zawieszenie go w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
59 min
Donald Tusk
Skandal w Szpitalu Południowym. "Tusk wie, że może tę bombę rozbroić polityczną decyzją"
TVN24
21 min
Reportaż "Atak na Moskwę"
Premiera"Świat Rosjan się zawalił". Wojna przeszła do serca Rosji
TVN24
Zrujnowane gospodarstwo rolne we wsi Grądki - dawny PGR. Od 2006 roku użytkowane przez spółkę Agro-Kwitajny
Kiedy zasiewać? Najlepiej w nocy. Urzędnicy mają wolne i nie ma komu wezwać policji
Tomasz Słomczyński
Źródło: tvnwarszawa.pl
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Warszawski Szpital Południowy
Reakcja Trzaskowskiego po wywiadzie z byłym ordynatorem
Ursynów
Warszawski Szpital Południowy
Prokuratura badała 12 zgonów w Szpitalu Południowym. Ma wrócić do umorzonych
Dariusz Gałązka
Policjanci z psem tropiącym w rejonie stacji Służew
Wtargnął do tunelu metra. Służby zamknęły 10 stacji
Komunikacja
Kierowcy ukarani za drift
Driftowali na osiedlowej ulicy. Kary nie unikną
Według ekspertów za niski stan wody w Wiśle odpowiedzialne są też kopalnie piasku
Mieszkańcy mają dość piaskarek. Zapowiadają protest
Mokotów
Tunel metra (zdjęcie ilustracyjne)
Metro do Ursusa. Dwie oferty na przygotowanie dokumentacji
Ursus
W Zielonce utonął 15-latek
Pływał i nagle zniknął. Pod Warszawą utonął 15-latek
Zdarzenie drogowe w Wyszkowie (Mazowieckie)
Spowodował wypadek i uciekł. Na miejscu został pijany i ranny pasażer
SOR Szpitala Czerniakowskiego
Politycy odwołani z rad nadzorczych szpitali. Kto stracił stanowisko?
Klaudia Kamieniarz
Warszawski Szpital Południowy
Sprzeczne informacje o przelewach. Gdzie jest pół miliona od Kacprzyka?
Dariusz Gałązka
Rafał Trzaskowski uzyskał wotum zaufania
Dwie sesje rady miasta. Lewica przeciw absolutorium dla Trzaskowskiego
Śródmieście
Auto przewróciło się na bok
Jechał spokojnie środkowym pasem, nagle uderzyło go auto
Żoliborz
Zderzyły się dwa crossowe motocykle, nie żyje 18-latek
Zderzenie motocyklistów, nie żyje 18-latek. "Nie mieli na głowach kasków"
Zatrzymany mężczyzna
"Co chwilę podchodzili do bankomatu". Wpadli na gorącym uczynku
Bemowo
Nietrzeźwy i bez prawa jazdy wsiadł za kierownicę
Zapewniał, że za kierownicę nie wsiądzie. Po kilku minutach to zrobił
Wieżowiec Intraco wkrótce zniknie z krajobrazu miasta
Rozbierają wieżowiec, radna o "azbestowym pyle". Odpowiedź inwestora
Dariusz Gałązka
19 lat temu stracił wzrok. Dziś szkoli służby mundurowe i wychowuje syna
Bał się, że syn będzie się wstydził. "Dziś mówi, że jest ze mnie dumny"
Alicja Glinianowicz
Mężczyzna pokazał podrobiony paszport (zdj. ilusyracyjne)
Podrobiony paszport i nieudana próba ucieczki do Kanady przez Polskę
Włochy
Takie "pakunki" ktoś podrzucił w lesie
Toksyczne odpady w lasach, trzech oskarżonych
Tak ma wyglądać Krucza po przebudowie
Warszawska "La Rambla" bez ogródków gastronomicznych
Dariusz Gałązka
Trener wykorzystywał swojego podopiecznego. Sąd zaostrzył karę (zdjęcie ilustracyjne)
13-letni Kacper ważył niecałe 10 kilogramów. Nowa opinia biegłych
Warszawski Szpital Południowy
Dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego
Katarzyna Kędra
Prokuratorzy w Gdańsku i Siedlcach postawili zarzuty
Zostawili go bez ubrania na drodze. Zmarł z wychłodzenia. Troje oskarżonych
Ostrów Mazowiecka
Wisła w okolicach Mostu Gdańskiego
Kąpał się z kolegą w Wiśle, nagle zniknął. Poszukiwania 15-latka
Praga Północ
Warszawski Szpital Południowy
Zmiany po aferze. Szpital Południowy ma nową radę nadzorczą
Ursynów
Policjanci zatrzymali dwie osoby
Handel narkotykami w bramie. Diler i jego pomocnik zatrzymani
Praga Północ
Wraca pociąg Kolei Mazowieckich "Słoneczny"
Zawiozą do Gdyni i Ustki. Wracają pociągi "Słoneczne"
Komunikacja
Dawid Kacprzyk
Co dalej z karierą lekarską Dawida Kacprzyka. Stanowisko Naczelnej Izby Lekarskiej
Ursynów
Trwają poszukiwania napastnika
"Ciosów było co najmniej kilka". 49-latek poszukiwany
TVN24
Zderzenie z udziałem radiowozu na Świętokrzyskiej
Policjant rozbił radiowóz. Nie dostał nawet mandatu
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki