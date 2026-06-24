Ursynów Będzie wniosek o zawieszenie prawa do wykonywania zawodu Dawida Kacprzyka Klaudia Kamieniarz |

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej o sprawie Dawida Kacprzyka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski poinformował w środę że naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy wszczął postępowanie dyscyplinarne w sprawie lekarza Dawida Kacprzyka. - Uzgodniliśmy, że analizuje materiał pod kątem złożenia wniosku do sądu lekarskiego o zawieszenie prawa do wykonywania zawodu na czas trwania postępowania - przekazał.

Przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej złożyli w ubiegłym tygodniu zawiadomienie do pionu odpowiedzialności zawodowej o podejrzeniu opuszczenia dyżuru przez lekarza. Na jego podstawie rzecznik wszczął postępowanie i zbada, czy mogło dojść do naruszenia zasad etyki lekarskiej lub przepisów prawa.

- Mamy silne przekonanie, że każdy z zarzutów musi zostać wyjaśniony. Mając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo pacjentów, nie możemy dopuścić do tego, żeby takie zdarzenia dalej mogły mieć miejsce - powiedział Jankowski.

"Patologia na styku świata polityki i lekarskiego"

Prezes NIL zaapelował także do prokuratury o wnikliwe zbadanie sprawy lekarza. W jego ocenie zarzuty, jakie pojawiają się wobec niego, "przekraczają granice odpowiedzialności dyscyplinarnej". Przypomnimy, że dotychczas prokuratura wszczęła dwa śledztwa w sprawie ujawnionych nieprawidłowości w szpitalu.

- Mogę zaapelować do pacjentów: patrzcie na tę sytuację jako na patologię na styku świata polityki i lekarskiego. To nie jest tak, że wszyscy lekarze w taki sposób podchodzą do pacjenta - podkreślił prezes Jankowski.

Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi byłego ordynatora oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym Emila Jędrzejewskiego, który stwierdził m.in., że na SOR procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów.

- Kiedy słyszymy o tym, że lekarz podchodził do pacjenta jak do fantoma i sprawił, że został bez nadzoru to trudno znaleźć słowa. Pozostaje bezsilność i zdruzgotanie - przyznał Jankowski.

Jak dodał, "jest przekonany, że 99,9 procent lekarzy walczy o życie i zdrowie pacjentów i trzyma na barkach niewydolny system". - Ten odsetek lekarzy, którzy nie rozumieją, czym jest nasz zawód, musi być z tego zawodu usuniętych - podkreślił.

"Zawiodły wszelkie procedury bezpieczeństwa"

Prezes NIL sytuację związaną z zatrudnieniem w Szpitalu Południowym lekarza polityka, który w trakcie specjalizacji objął stanowisko koordynatora oddziału, ocenił jako "patologiczną".

- Zawiodły wszelkie procedury bezpieczeństwa. W normalnych warunkach lekarz na początku swojej drogi zawodowej nie może być koordynatorem SOR-u. Musi mieć nadzorcę - starszego kolegę, musi się konsultować. Standardy jakości kształcenia muszą być zachowane. Jest rejestr procedur, które osoba bez specjalizacji może wykonywać, a których nie może. Kto dopuścił do tego, że taki lekarz stanął na czele SOR-u? - zastanawiał się Jankowski.

Poinformował również, że Naczelna Izba Lekarska posiada relacje anonimowych pracowników Szpitala Południowego, którzy mieli byli świadkami nadużyć na SOR.

- Nie mówię tutaj o zgonach pacjentów i odpowiedzialności medycznej. Gremialnie pojawia się informacja o niedostatecznych kompetencjach koordynatora i wykonywaniu przez niego procedur, których wykonywać nie powinien. Ten zarzut potwierdza się w kolejnych rozmowach z lekarzami - mówił prezes.

Kim jest Dawid Kacprzyk?

Dawid Kacprzyk pracował jako koordynator SOR w Szpitalu Południowym, dorabiał też w innych placówkach. Niespełna 30-letni medyk w trakcie specjalizacji miał w ubiegłym roku zarobić łącznie 1,6 miliona złotych. Jego zarobki wyszły na jaw za sprawą oświadczenia majątkowego, jakie złożył w związku z pełnieniem funkcji radnego dzielnicy Ursus. W przeszłości był on między innymi szefem młodzieżówki Platformy Obywatelskiej.

Kontrowersje wzbudził grafik lekarza. W czasie dyżurów miał zajmować się prowadzeniem działalności politycznej, występować w programach telewizyjnych i radiowych, uczestniczyć w sesjach rady dzielnicy. Miał też ułatwiać politykom Koalicji Obywatelskiej przyspieszone wykonywanie badań na SOR placówki.

Dawid Kacprzyk został zwolniony przez Szpital Południowy. Zrezygnował także z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej i złożył mandat radnego dzielnicowego, wnioskował również o zawieszenie go w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

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