Kierowca śmiertelnie potrącił pieszego na przejściu. Prokuratura umorzyła śledztwo, ale sąd się nie zgodził

- Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego wypadku na ulicy Romera - poinformowała nas Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Przed sądem stanie kierowca, który, będąc w stanie "po spożyciu alkoholu", śmiertelnie potrącił seniora przechodzącego z żoną przez pasy. Mężczyzna jest oskarżony o to, że "umyślnie naruszył zasady w ruchu drogowym w ten sposób, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, nienależycie obserwował drogę, nie zachował szczególnej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu".