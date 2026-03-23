Ursynów

Tragiczny pożar w strzelnicy. Prokuratura: ogień gwałtownie się rozprzestrzeniał

Pożar na terenie strzelnicy przy Migdałowej
Policja zakończyła działania na miejscu tragicznego pożaru
Źródło: TVN24
Przez dwa dni trwały działania śledczych na terenie strzelnicy, gdzie w sobotę doszło do tragicznego pożaru. Policjanci wykluczyli, by w obiekcie znajdowały się broń palna czy amunicja. Zabezpieczone nagrania z monitoringu pokazują, że ogień gwałtownie się rozprzestrzeniał. Przyczyna jego pojawienia się nie jest znana, bada to biegły.

Pożar wybuchł w sobotę po południu na terenie strzelnicy przy ulicy Migdałowej 4 na Ursynowie. Ze wstępnych ustaleń policji i straży pożarnej wynika, że płomienie najpierw pojawiły się w lokalu, który był remontowany, a następnie przeniosły się na zaparkowany w pobliżu samochód dostawczy i kontener na odpady.

W wyniku pożaru poszkodowanych zostało sześciu pracowników ekipy remontowej. Życia czterech z nich nie udało się uratować.

- Ofiarami tego zdarzenia są obywatele Polski oraz Ukrainy w wieku od 33 do 49 lat. Jedna osoba w stanie ciężkim, Polak w wieku 40 lat, nadal znajduje się w szpitalu. Obywatel Ukrainy, którego obrażenia nie zagrażały życiu i zdrowiu, opuścił już szpital - przekazała w poniedziałek aspirant sztabowy Marta Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Akcja służb na Migdałowej
Akcja służb na Migdałowej
Źródło: Wawa Hot News 24

Śledztwo prokuratury

Prokuratura otrzymała w poniedziałek materiały dotyczące pożaru zgromadzone przez policję.

- Wszczęte zostało śledztwo w sprawie sprowadzenia zdarzenia, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu wielkich rozmiarów, mającego postać pożaru remontowanego lokalu usługowego, samochodu dostawczego marki Iveco oraz kontenera na śmieci. Jego następstwem była śmierć czterech osób, dwóch obywateli Polski i dwóch obywateli Ukrainy. Dodatkowo obywatel Polski doznał ciężkich obrażeń ciała, a obywatel Ukrainy - średnich obrażeń ciała - informuje prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Jak zaznacza, śledczy przez dwa dni prowadzili działania na terenie strzelnicy. Przeprowadzili między innymi oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.

- Do chwili obecnej nie została ustalona wstępna przyczyna pożaru. Został zabezpieczony monitoring z miejsca zdarzenia, na którym zostało zarejestrowane gwałtowne i nagłe rozprzestrzenianie się ognia - opisuje prok. Skiba.

Dodaje, że zostały już zlecone sekcje zwłok zmarłych. Dotychczas przesłuchany został poszkodowany obywatel Ukrainy, natomiast stan Polaka nie pozwalał na przeprowadzenie z nim czynności.

Pożar w strzelnicy przy Migdałowej
Pożar na Ursynowie (Warszawa)
Pożar na Ursynowie (Warszawa)
Źródło: Jacek/ Kontakt24
Pożar na Ursynowie (Warszawa)
Pożar na Ursynowie (Warszawa)
Źródło: Jacek/ Kontakt24
Pożar na Ursynowie (Warszawa)
Pożar na Ursynowie (Warszawa)
Źródło: Jacek/ Kontakt24
Pożar na Ursynowie (Warszawa)
Pożar na Ursynowie (Warszawa)
Źródło: Jacek/ Kontakt24
Pożar na Ursynowie (Warszawa)
Pożar na Ursynowie (Warszawa)
Źródło: Jacek/ Kontakt24
Pożar na Ursynowie (Warszawa)
Pożar na Ursynowie (Warszawa)
Źródło: Jacek/ Kontakt24
Pożar na terenie strzelnicy przy Migdałowej
Pożar na terenie strzelnicy przy Migdałowej
Źródło: Mieszkaniec Ursynowa
Pożar na terenie strzelnicy przy Migdałowej
Pożar na terenie strzelnicy przy Migdałowej
Źródło: Mieszkaniec Ursynowa
Pożar na terenie strzelnicy przy Migdałowej
Pożar na terenie strzelnicy przy Migdałowej
Źródło: Mieszkaniec Ursynowa
Pożar na terenie strzelnicy przy Migdałowej
Pożar na terenie strzelnicy przy Migdałowej
Źródło: Mieszkaniec Ursynowa
Tragiczny pożar strzelnicy. Cztery osoby nie żyją
Tragiczny pożar strzelnicy. Cztery osoby nie żyją

Szukają przyczyn pożaru

Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii. - Policjanci zakończyli czynności dochodzeniowo-śledcze na miejscu zdarzenia, prowadzone pod nadzorem prokuratora. Na miejscu był także biegły z zakresu pożarnictwa. Obecnie czekamy na jego opinię - powiedziała rano reporterowi TVN24 rzeczniczka ursynowskiej policji.

Pytana o przyczynę pożaru zastrzegła, że na tę chwilę funkcjonariusze ustalają przebieg zdarzeń i nie są w stanie jej jednoznacznie określić. Wyjaśniła, że w tym zakresie konieczne jest sporządzenie opinii przez biegłego z zakresu pożarnictwa.

Tragiczny pożar w strzelnicy na Ursynowie
Tragiczny pożar w strzelnicy na Ursynowie
Źródło: Paweł Supernak / PAP

Policja: na terenie strzelnicy nie było broni

Relacje świadków pożaru, jakie pojawiają się od soboty w mediach, mówiły o dobiegającym ze strzelnicy huku, przypominającym odgłosy wybuchów lub wystrzałów z broni.

- Nasze czynności nie potwierdziły, by były tam amunicja czy broń palna - zaznaczył asp. szt. Haberska.

Pożar na Migdałowej
Pożar na Migdałowej
Pożar na Migdałowej
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Pożar na Ursynowie
Pożar na Ursynowie
Źródło: Tymek Sz/Kontakt24
Pożar na Ursynowie
Pożar na Ursynowie
Źródło: Tymek Sz/Kontakt24
Pożar na Ursynowie
Pożar na Ursynowie
Źródło: Tymek Sz/Kontakt24
Pożar na Ursynowie
Pożar na Ursynowie
Źródło: Tymek Sz/Kontakt24
Pożar na Migdałowej
Pożar na Migdałowej
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Pożar na Migdałowej
Pożar na Migdałowej
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Pożar na Migdałowej
Pożar na Migdałowej
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Pożar na Migdałowej
Pożar na Migdałowej
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Pożar na Migdałowej
Pożar na Migdałowej
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Strzelnica, gdzie doszło do tragedii, mieści się w budynku biurowym. Od około roku była nieczynna, teraz trwał jej remont. Z ustaleń śledczych wynika, że prace były związane między innymi z wymianą kulochwytów, czyli konstrukcji przeznaczonych do bezpiecznego zatrzymywania pocisków wystrzelonych z broni palnej.

W wyniku pożaru zawalił się strop. Pod gruzami znaleziono ciało

W wyniku pożaru zawalił się strop. Pod gruzami znaleziono ciało

Okolice
Z budynku plebanii wydobywał się gęsty dym

Z budynku plebanii wydobywał się gęsty dym

Okolice
TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mieszkaniec Ursynowa

Udostępnij:
Tagi:
pożarPolicja
Czytaj także:
Nastolatkowie biegali po rurach grzewczych
Biegali po rurach, zawartość ich plecaków zaskoczyła strażników miejskich
Mokotów
Rafi - mały samiec wikunii andyjskiej
Odnalazł się w stadzie, radzi sobie na wybiegu i ma już imię
Praga Północ
Zamknięte schronisko dla psów w Sobolewie
Właściciel schroniska w Sobolewie skazany na więzienie
Okolice
Nurogęsi w Warszawie
"To już warszawska tradycja". Nurogęsi rozpoczynają wędrówki do Wisły
Śródmieście
Strażnik graniczny z zatrzymanym
Zatrzymali ich po wyjściu z więzienia, muszą opuścić Polskę
Okolice
Nowe niskoemisyjne pojazdy we flocie MPO
Nowe kontenery i harmonogram. Zmiany w odbiorze śmieci z trzech dzielnic
Wawer
41-latek został zatrzymany
Ona nie uwierzyła, on tak. Liczyły się minuty
Wawer
Samochód wrócił do firmy leasingowej, 32-latek usłyszał zarzuty
Przestał spłacać raty, samochodu nie oddał
Ursynów
Podejrzani o próbę wyłudzenia kredytu
Przyszli podpisać umowę o kredyt mieszkaniowy, zostali zatrzymani
Wola
19-letni kierowca zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Zginął na miejscu
Pod rozbitym autem znaleźli ciało 19-letniego kierowcy
Okolice
Ponad 2 miliony złotych strat i 13 zatrzymanych oszustów(zdjęcie ilustracyjne)
Bała się "milionowej kary". Zrobiła to, co jej kazał "pracownik banku"
Okolice
Narkotyki znalezione w mieszkaniu 38-latka
Narkotyki ukrył w łóżku
Wola
komputer
"Wygrał" drogie auto. By je odebrać, zrobił 10 przelewów
Okolice
65-latek został skazany na rok więzienia, stracił i dostał kolejny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
Ma pięć dożywotnich zakazów, dostał szósty
Okolice
Akcja KSP "Bezpieczne przewozy"
Prawie 1200 skontrolowanych aut, 18 osób zatrzymanych
Śródmieście
W wyniku pożaru zawalił strop budynku
W wyniku pożaru zawalił się strop. Pod gruzami znaleziono ciało
Okolice
CBŚP
Akcja CBŚP na Lotnisku Chopina
Włochy
Wśród kobiet najlepszy rezultat w półmaratonie uzyskała Polka Elżbieta Glinka
Najlepsi zawodnicy Półmaratonu Warszawskiego na mecie
Śródmieście
Transport gigantycznej stalowej kolumny
Z Szanghaju do Płocka. Transport gigantycznej stalowej kolumny
Okolice
Akcja policji przy ulicy Serockiej w Warszawie
Groził, że zrobi krzywdę sobie lub innym. Podjęto negocjacje
Praga Południe
Przejazd drogowo-kolejowy w Falenicy
Kolejarze zamkną przejazd. Będą zmiany w ruchu
Wawer
Sklep monopolowy przy Nowym Świecie 30
W dzień monopolowy, nocą punkt gastronomiczny. Prohibicja go nie dotyczy
Śródmieście
Osiedle "Zielono mi" w Podolszynie
60 domów w jednym szeregu. Na sprzedaż został już tylko jeden
Katarzyna Kędra
Pożar na Migdałowej
Tragiczny pożar strzelnicy. Cztery osoby nie żyją
Ursynów
Antywojenny marsz w centrum Warszawy
Antywojenny marsz w centrum Warszawy
Śródmieście
W Warszawie rozpoczyna się sezon remontowy
"Ruszyła wiosenna machina remontowa"
Ulice
Kotka Gabrysia wyzdrowiała dzięki pomocy fundacji
Ratują potrącone zwierzęta, marzą o karetce. "Warto walczyć do końca"
Okolice
Łosie na warszawskim Rembertowie
Łosie w Warszawie. "Mój pies był zafascynowany, a ja zachwycona"
METEO
Pożar na plebanii w Mirkowie
Z budynku plebanii wydobywał się gęsty dym
Okolice
Stołeczni policjanci zlikwidowali laboratorium do produkcji narkotyków
Zlikwidowali narkotykowe laboratorium, dwie osoby zatrzymane
Okolice
