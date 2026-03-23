Tragiczny pożar w strzelnicy. Prokuratura: ogień gwałtownie się rozprzestrzeniał

Policja zakończyła działania na miejscu tragicznego pożaru

Pożar wybuchł w sobotę po południu na terenie strzelnicy przy ulicy Migdałowej 4 na Ursynowie. Ze wstępnych ustaleń policji i straży pożarnej wynika, że płomienie najpierw pojawiły się w lokalu, który był remontowany, a następnie przeniosły się na zaparkowany w pobliżu samochód dostawczy i kontener na odpady.

W wyniku pożaru poszkodowanych zostało sześciu pracowników ekipy remontowej. Życia czterech z nich nie udało się uratować.

- Ofiarami tego zdarzenia są obywatele Polski oraz Ukrainy w wieku od 33 do 49 lat. Jedna osoba w stanie ciężkim, Polak w wieku 40 lat, nadal znajduje się w szpitalu. Obywatel Ukrainy, którego obrażenia nie zagrażały życiu i zdrowiu, opuścił już szpital - przekazała w poniedziałek aspirant sztabowy Marta Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Śledztwo prokuratury

Prokuratura otrzymała w poniedziałek materiały dotyczące pożaru zgromadzone przez policję.

- Wszczęte zostało śledztwo w sprawie sprowadzenia zdarzenia, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu wielkich rozmiarów, mającego postać pożaru remontowanego lokalu usługowego, samochodu dostawczego marki Iveco oraz kontenera na śmieci. Jego następstwem była śmierć czterech osób, dwóch obywateli Polski i dwóch obywateli Ukrainy. Dodatkowo obywatel Polski doznał ciężkich obrażeń ciała, a obywatel Ukrainy - średnich obrażeń ciała - informuje prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Jak zaznacza, śledczy przez dwa dni prowadzili działania na terenie strzelnicy. Przeprowadzili między innymi oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.

- Do chwili obecnej nie została ustalona wstępna przyczyna pożaru. Został zabezpieczony monitoring z miejsca zdarzenia, na którym zostało zarejestrowane gwałtowne i nagłe rozprzestrzenianie się ognia - opisuje prok. Skiba.

Dodaje, że zostały już zlecone sekcje zwłok zmarłych. Dotychczas przesłuchany został poszkodowany obywatel Ukrainy, natomiast stan Polaka nie pozwalał na przeprowadzenie z nim czynności.

Szukają przyczyn pożaru

Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii. - Policjanci zakończyli czynności dochodzeniowo-śledcze na miejscu zdarzenia, prowadzone pod nadzorem prokuratora. Na miejscu był także biegły z zakresu pożarnictwa. Obecnie czekamy na jego opinię - powiedziała rano reporterowi TVN24 rzeczniczka ursynowskiej policji.

Pytana o przyczynę pożaru zastrzegła, że na tę chwilę funkcjonariusze ustalają przebieg zdarzeń i nie są w stanie jej jednoznacznie określić. Wyjaśniła, że w tym zakresie konieczne jest sporządzenie opinii przez biegłego z zakresu pożarnictwa.

Policja: na terenie strzelnicy nie było broni

Relacje świadków pożaru, jakie pojawiają się od soboty w mediach, mówiły o dobiegającym ze strzelnicy huku, przypominającym odgłosy wybuchów lub wystrzałów z broni.

- Nasze czynności nie potwierdziły, by były tam amunicja czy broń palna - zaznaczył asp. szt. Haberska.

Strzelnica, gdzie doszło do tragedii, mieści się w budynku biurowym. Od około roku była nieczynna, teraz trwał jej remont. Z ustaleń śledczych wynika, że prace były związane między innymi z wymianą kulochwytów, czyli konstrukcji przeznaczonych do bezpiecznego zatrzymywania pocisków wystrzelonych z broni palnej.

