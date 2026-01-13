Ważne skrzyżowanie do przebudowy, będą ułatwienie dla pieszych i rowerzystów

Piesi na polskich drogach giną rzadziej. Efekt nowych przepisów? Źródło: Jan Piotrowski | Fakty po południu TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zarząd Dróg Miejskich poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na przygotowanie projektu przebudowy skrzyżowania Doliny Służewieckiej z ulicą Rodowicza "Anody".

"Zgłosiły się dwie firmy. Zdecydowaliśmy się na ofertę spółki Swarco w wysokości ponad 410 tys. zł. Wybrany wykonawca będzie miał 240 dni na zrealizowanie zadania. Czas ten liczony jest od momentu podpisania umowy. Dokumentacja ma objąć przebudowę dwóch skrzyżowań z sygnalizacją świetlną oraz powiązane z tym zmiany w organizacji ruchu" - informuje ZDM.

Niebezpieczne skrzyżowanie

Skrzyżowanie Doliny Służewieckiej i Rodowicza "Anody" jest jednym z głównych "bram" wjazdowych Ursynowa. Rozległa "krzyżówka" nie jest bezpieczna. Skręcający w prawo w Rodowicza "Anody" oraz skręcający w prawo w Dolinę Służewiecką są w stanie rozwijać podczas tego manewru wysoką prędkość. Kierowcy z obu stron przecinają przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe. Na ten mankament zwracali uwagę m.in. ursynowscy radni.

"Ponadto ze względu na dużą szerokość jezdni zebry są wyjątkowo długie. Warto również podkreślić, że to miejsce jest częścią drogi do pobliskiej szkoły i obiektów sportowych. Po przebudowie skrzyżowania piesi i rowerzyści będą na nim zdecydowanie bezpieczniejsi" - zauważają drogowcy.

Według wstępnych założeń w ramach zmian na skrzyżowaniu zlikwidowana zostanie trójkątna wyspa po jego południowo-zachodniej stronie, natomiast ta po południowo-wschodniej - zostałaby zmniejszona. Przy przejściu dla pieszych pojawi się sygnalizator, a na jezdni wyznaczony zostanie dodatkowy pas. Wówczas zanikające pasy w ciągu Doliny Służewieckiej – lewy po skręcie w lewo i prawy po skręcie w prawo z al. Rodowicza "Anody" mogłyby zostać zlikwidowane.

Skrzyżowanie Doliny Służewieckiej i Rodowicza "Anody" Skrzyżowanie Doliny Służewieckiej i Rodowicza "Anody" Źródło: ZDM Skrzyżowanie Doliny Służewieckiej i Rodowicza "Anody" Źródło: ZDM Skrzyżowanie Doliny Służewieckiej i Rodowicza "Anody" Źródło: ZDM Skrzyżowanie Doliny Służewieckiej i Rodowicza "Anody" Źródło: ZDM

Będzie nowe przejście dla pieszych

Ważną zmianą ma być nowe przejście i przejazd rowerowy przez Dolinę Służewiecką. "Wykonawca ma zaprojektować nową naziemną zebrę przez wschodni wlot ulicy. To znacząca poprawa dostępności w tej okolicy. Najbliższe przejście znajduje się dopiero ok. 250 metrów od skrzyżowania – na wysokości ul. Koncertowej 10 – i jest do tego podziemne, wymagające pokonania schodów. Z kolei najbliższe przejścia naziemne są dopiero na skrzyżowaniu z ul. Nowoursynowską – ok. 630 metrów od skrzyżowania z Rodowicza" - zaznaczają miejscy drogowcy.

Zmiany zajdą także na skrzyżowaniu z ul. Nowoursynowską. Największą będzie wyznaczenie brakującego przejazdu rowerowego przez północno-wschodni wlot Doliny Służewieckiej. Dzięki temu rowerzyści będą mieli już tam ich komplet. "Dla kierowców powstanie natomiast – według założeń projektowych – nowy pas do skrętu w lewo z Doliny w stronę ul. Ciszewskiego. W oczekiwaniu na większą przebudowę w tym roku wyremontowaliśmy już nawierzchnię chodników i trasy rowerowej w obrębie tego skrzyżowania" - podsumowuje ZDM.

OGLĄDAJ: TVN24 HD