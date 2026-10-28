Ursynów Siedem kolizji na S2, kierowcy stanęli w korku Magdalena Gruszczyńska |

Korek na trasie S2 Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

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Na trasie S2 w kierunku Mińska Mazowieckiego i Terespola występują duże utrudnienia w ruchu. Trasa S2 od węzła Konotopa do zjazdu na Puławską cała jest w zdarzeniach drogowych.

- Doszło do siedmiu zdarzeń, wszystkie to kolizje. Sprawca jednej z nich trafił do szpitala - przekazał Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Sytuację na trasie S2 obserwował Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - Ruch odbywa się bardzo powoli. Widać trzy zwężenia. W korku utknęło dużo tirów. Kierowcy potrafią zatrzymać się na dłuższą chwilę, a potem ruszają powoli. Kierowcy podróżujący w stronę Terespola muszą uzbroić się w cierpliwość - opisał reporter.

Według map Google korek w szczytowym momencie miał około ośmiu kilometrów.

Korek na trasie S2 Korek na trasie S2 Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Korek na trasie S2 Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Korek na trasie S2 Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl