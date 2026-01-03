Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ursynów

Seria awarii nie odpuszcza. Kolejne budynki bez wody

Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Pogoda sprzyja awariom wodociągowym. W sobotę z problemami borykali się mieszkańcy ośmiu dzielnic i kilkudziesięciu budynków. Odzyskali oni już dostęp do wody, ale do awaryjnych wyłączeń dochodzi w niedzielę w kolejnych lokalizacjach.

W niedzielę o poranku dostępu do wody nie mieli między innymi mieszkańcy Sielec na Mokotowie. W rejonie ulicy Chełmskiej doszło do awarii wodociągowej, której skutki były odczuwalne w ośmiu budynkach zlokalizowanych wzdłuż tej ulicy oraz przy Bobrowieckiej i Cybulskiego. Wodociągowcom udało się naprawić instalację.

Mieszkańcy Sielec zaalarmowali nas, że z powodu mrozu w pobliżu miejsca awarii nie było beczkowozu. Tę informację potwierdziła rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Jolanta Maliszewska. - Zawsze w przypadku wyłączenia wody na czas usuwania awarii staramy się ustawić beczkowóz, jednak w przypadku ujemnych temperatur dochodzi do przymarzania kraników i korzystanie z wody staje się niemożliwe - wyjaśniła.

Problem z brakiem wody pojawił się także na Bemowie, gdzie o poranku przerwano dostawy wody do jednego z bloków przy ulicy Wolfkego. Natomiast w sobotę, tuż przed północą doszło do awarii w rejonie ulicy Piastów Śląskich. Trzy posesje nie miały dostępu do wody. Przy Piastów Śląskich 29 pojawił się beczkowóz.

Od sobotniego wieczora bez wody muszą także radzić sobie mieszkańcy Targówka. Awaria wystąpiła około godziny 20.30 w rejonie ulicy Litawora. Jej skutki są odczuwalne w blisko 50 domach przy ulicach Litawora, Bratka i Protazego. Przy ulicy Protazego 27 ustawiono beczkowóz.

Natomiast w niedzielę około południa przerwa w dostawie wody wystąpiła na Bielanach. Dotyczy ona około 50 budynków przy ulicach Pelplińskiej, Raduńskiej i Sobockiej. Wodociągowcy podają, że awaria powinna zostać usunięta do godziny 20.

Około 13 do awarii doszło także na Ursynowie. Bez wody pozostają mieszkańcy dziesięciu budynków przy ulicy Kiedacza.

Kilkanaście awarii w sobotę

Do awarii wodociągowych doszło w sobotę na Bielanach, Mokotowie, Ochocie, Pradze Południe, Ursusie, Ursynowie, Wilanowie i Woli. Według danych ze strony Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Administracji skutki większości z nich usunięto jeszcze przed godziną 16.

Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Sobotnie awarie w ośmiu dzielnicach

Dostępu do wody nie mieli między innymi mieszkańcy budynku przy alei "Solidarności" 4, gdzie podstawiony został beczkowóz. W sąsiedztwie doszło też do awaryjnego wyłączenia dostaw wody do sześciu budynków przy ulicy Szlenkierów.

Na Bielanach doszło do awarii przy ulicy Horacego. Odczuli ją mieszkańcy trzech budynków przy ulicach Czechowa i Wólczyńskiej. Beczkowóz miejskich wodociągów pojawił się przy ulicy Czechowa 2.

Na Mokotowie nie było dostępu do wody w ośmiu nieruchomościach przy ulicy Zawrat. Wodociągowcy zapowiedzieli, że skutki zostaną usunięte do godziny 15 w sobotę.

Rano doszło też do awarii przy ulicy Jarocińskiej na Pradze Południe. Oznaczało to przerwę w dostawach wody do czterech bloków przy ulicach Jarocińskiej, Witolińskiej i Łukowskiej.

W Ursusie skutki awarii wodociągowej odczuwali mieszkańcy ponad 20 budynków, zlokalizowanych wzdłuż ulicy Ochockiej. Według MPWiK problem pojawił się już w piątek po południu. Natomiast w sobotę doszło do kolejnej awarii - tym razem na ulicy Nurzyńskiej. Spowodowała ona przerwy w dostawach wody do dziesięciu posesji przy ulicach: 1 Maja, Bohaterów Warszawy, Obrońców Helu i Nurzyńskiej.

Na Ursynowie w dwóch miejscach ustawione zostały beczkowozy: przy ulicy Puszczyka 17/19 i Nutki 1. Wodociągowcy odnotowali tam dwie awarie. Do pierwszej z nich doszło przy ulicy Surowieckiego. Na jej skutek wyłączono dostawy wody do ośmiu posesji przy Surowieckiego, Puszczyka i Nutki. W sobotę po południu została ona usunięta. Druga awaria miała miejsce na Muzycznej. Odczuli ją mieszkańcy dwóch domów przy tej ulicy.

W Wilanowie beczkowóz pojawił się przy ulicy Kubickiego 19. Z powodu awarii dostęp do wody stracili tymczasowo mieszkańcy sześciu budynków przy Gubinowskiej, Kubickiego, Marconich i Wiktorii Wiedeńskiej

Na Ochocie około 10.30 doszło do awarii w Alejach Jerozolimskich. W jej wyniku dostęp do wody stracili mieszkańcy trzech budynków przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. i alei Bohaterów Września. Na miejscu podstawiono beczkowóz. Ze skutkami awarii przy Lirowej mierzyli się po południu mieszkańcy piętnastu budynków, zlokalizowanych wzdłuż tej ulicy.

Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Gdzie zgłosić awarię?

- Pogoda jest newralgiczna. Awarii jest więcej niż w sezonie wiosennym i letnim. Są one usuwane jeszcze tego samego dnia. Przy każdej awarii, na czas jej usuwania, jest podstawiany beczkowóz. Staramy się reagować błyskawicznie - zapewnia Jolanta Maliszewska, rzeczniczka MPWiK.

Miejskie wodociągi w jednym z komunikatów przypominały, że mrozy i wahania temperatury z tak zwanym przejściem przez 0 stopni Celsjusza nie pozostają bez znaczenia dla infrastruktury podziemnej. Najbardziej wrażliwa jest właśnie infrastruktura dostarczająca mieszkańcom wodę.

"Zimą, w porównaniu do pozostałych pór roku, ulega ona większej liczbie awarii, wynikających z niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dlatego też Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie zapewnia, że pracownicy spółki przy wsparciu wykonawców zewnętrznych dokładają wszelkich starań, by w tym okresie ewentualne awarie wodociągowe były usuwane na bieżąco i tak szybko jak to możliwe, a uciążliwości związane z przerwami w dostawach wody zostały ograniczone do minimum" - podało MPWiK.

Wystąpienie awarii wodociągowej można zgłaszać pod bezpłatnym, czynnym całą dobę numerem telefonu 994 lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej MPWiK w zakładce Zgłoś awarię lub reklamację. Mieszkańcy mogą także korzystać z numeru Miejskiego Centrum Kontaktu 19115.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Z powodu awarii woda zalała ulicę
Awaria wodociągu, w 10-piętrowym bloku nie było wody
Praga Południe
Awaria wodociągowa na Białołęce
Awaria na Tarchominie. Mieszkańcy korzystali ze studni oligoceńskiej
Białołęka
Awaria ciepłownicza na Pradze Północ
Mieszkańcy ponad 120 budynków nie mieli ogrzewania przez całą noc
Praga Północ
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Czytaj także:
Pociąg Intercity, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Trzy dodatkowe połączenia między Warszawą a Krakowem
Śródmieście
Policjanci ukarali kierowcę, którego auto miało łyse opony
Jechał na takich oponach w czasie śnieżycy. Dostał mandat
Okolice
lotnisko, limit 100 ml w bagażu podręcznym, kontrola bezpieczeństwa
Nowe skanery bagażu na Lotnisku Chopina. Zmienią się zasady przewozu płynów
Budowa studia WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego
Budowa sceny i studia WOŚP ruszyła. Kto wystąpi na finałowym koncercie
Praga Południe
Anna Kurek "Anka", sanitariuszka Powstania Warszawskiego
Zmarła Anna Kurek ps. Anka, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim
Śródmieście
Zdarzenie drogowe na warszawskim Ursusie
Z pługosolarki spadła skrzynia i zablokowała skrzyżowanie
Ursus
Czołowe zderzenie na DK79 w miejscowości Coniew
Trzy osoby ranne w zderzeniu na krajowej "79". Lądował śmigłowiec ratunkowy
Okolice
Kampinoski Park Narodowy
Dyrekcja Kampinosu zamknęła fragmenty szlaków
Okolice
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich został znów zdewastowany
Fotoradar rekordzista zniszczony po raz trzeci
Ursus
W sobotę prognozowane są kolejne opady śniegu w stolicy
Kolejny dzień z opadami śniegu. ZOM ostrzega: może być ślisko
Śródmieście
Policjanci zatrzymali podejrzanego o kradzież czekolady (zdj. ilustracyjne)
Amator czekolady wpadł na gorącym uczynku
Okolice
Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy w Wielęcinie
Auto dachowało, w środku dwoje pijanych. Twierdzili, że kierowała "nieznana im osoba"
Okolice
Mężczyzna wybiegł z marketu z wózkiem sklepowym (zdjęcie ilustracyjne)
Zaczęło się od kradzieży w sklepie. Trzy osoby z zarzutami, jedna w areszcie
Okolice
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości w pobliżu stolicy
Okolice
Roman Lipiec ps. "Adam", żołnierz Powstania Warszawskiego
Nie żyje Roman "Adam" Lipiec, walczył w Powstaniu Warszawskim
Śródmieście
dziecko noworodek szpital shutterstock_2288052627
Abigail przyszła na świat minutę po północy
Wola
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszaki Trzech Króli przejdą ulicami blisko tysiąca miejscowości
Śródmieście
pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
Dwie księgowe z jednego sądu oskarżone
Okolice
Bez kasku i w trudnych warunkach na hulajnodze
Bez kasku na hulajnodze po zaśnieżonej drodze. "Skrajnie niebezpieczne"
Okolice
Policyjny radiowóz zimą
Uderzyła w radiowóz i wjechała do rowu
Okolice
We wrześniu rozpocznie się seria spotkań z mieszkańcami w sprawie OAW
Projektują obwodnicę aglomeracyjną. Ogłosili kolejny przetarg
Okolice
Policja zatrzymała pijanego kierowcę
Spowodował kolizję i uciekł, miał blisko trzy promile alkoholu
Okolice
Śnieg spadający z dachu
Dwa krzesła, taśma i kartka: uwaga spadający śnieg z dachu
Śródmieście
pap_20231214_107
Przeskoczył przez barierkę, uderzył głową o posadzkę. Zmarł w szpitalu
Targówek
Pożar aut
Spaliły się cztery samochody i garaż
Okolice
"Słowik", "Pieprzu" i "Cycek" trafili do aresztu
"Słowik" ponownie oskarżony, razem z "Pieprzem" i "Cyckiem"
Śródmieście
Seniorka przeszła nocą 20 kilometrów wzdłuż drogi krajowej (zdj. ilustracyjne)
Pieszy szedł autostradą, kierowca próbował go ominąć i wpadł do rowu
Okolice
Dworzec Mława Miasto przed i po odśnieżeniu
Podróżni tonęli w śniegu. Po wizycie reporterki widać już schody
Okolice
Lotnisko Chopina w Warszawie
Zatrzymany na lotnisku z zagłuszarką fal radiowych, trafił do aresztu
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Zmiany w kursowaniu komunikacji po Nowym Roku i w święto Trzech Króli
Komunikacja

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki