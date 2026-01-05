Seniorka zginęła na osiedlowej ulicy. Sprawca pozostanie bezkarny

Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, do tragicznego zdarzenia doszło 9 lutego 2024 roku. Policjanci otrzymali wówczas zgłoszenie, że na ulicy Służby Polsce leży ciało 76-letniej kobiety. Prokurator, przy wsparciu biegłego lekarza medycyny sądowej, przeprowadził oględziny miejsca znalezienia ciała. Ustalono, że kobieta była ofiarą wypadku drogowego. Sprawcy na miejscu nie było.
Monitoring
Śledczy obejrzeli zapisy z kamer monitoringu okolicznych budynków i dróg dojazdowych, a także autobusów miejskich i samochodów oczyszczania miasta, które mogły przejeżdżać w tym rejonie.
W czerwcu 2024 roku prokurator Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie przyznał, że śledczy nie dotarli do monitoringu, który obejmowałby bezpośrednio miejsce zdarzenia. Ustalili, że ulica była prawidłowo oznakowana i oświetlona.
Umorzenie
W poniedziałek prokurator Skiba przekazał nam informację o zakończeniu postępowania w tej sprawie. - Śledztwo umorzono z uwagi na niewykrycie sprawcy czynu zabronionego - przyznał prokurator.
Pierwszy o umorzeniu śledztwa poinformował lokalny serwis haloursynow.pl.
