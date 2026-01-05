Logo TVN Warszawa
Ursynów

Seniorka zginęła na osiedlowej ulicy. Sprawca pozostanie bezkarny

Policjanci pracowali na ulicy Służby Polsce
Ursynów
Źródło: Google maps
Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci 76-latki, której ciało znaleziono na ulicy na warszawskim Ursynowie. Według śledczych kobieta została przygnieciona przez samochód. Jego kierowcy nie odnaleziono.

Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, do tragicznego zdarzenia doszło 9 lutego 2024 roku. Policjanci otrzymali wówczas zgłoszenie, że na ulicy Służby Polsce leży ciało 76-letniej kobiety. Prokurator, przy wsparciu biegłego lekarza medycyny sądowej, przeprowadził oględziny miejsca znalezienia ciała. Ustalono, że kobieta była ofiarą wypadku drogowego. Sprawcy na miejscu nie było.

Policjanci pracowali na ulicy Służby Polsce
Policjanci pracowali na ulicy Służby Polsce
Źródło: SK

Monitoring

Śledczy obejrzeli zapisy z kamer monitoringu okolicznych budynków i dróg dojazdowych, a także autobusów miejskich i samochodów oczyszczania miasta, które mogły przejeżdżać w tym rejonie.

W czerwcu 2024 roku prokurator Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie przyznał, że śledczy nie dotarli do monitoringu, który obejmowałby bezpośrednio miejsce zdarzenia. Ustalili, że ulica była prawidłowo oznakowana i oświetlona.

Umorzenie

W poniedziałek prokurator Skiba przekazał nam informację o zakończeniu postępowania w tej sprawie. - Śledztwo umorzono z uwagi na niewykrycie sprawcy czynu zabronionego - przyznał prokurator.

Pierwszy o umorzeniu śledztwa poinformował lokalny serwis haloursynow.pl.

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: SK

Wypadki i kolizje w Warszawie
