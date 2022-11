Biegacze wystartują na początku grudnia. Przewidziana jest trasa dla dorosłych i młodzieży oraz dwie rywalizacje dla dzieci. Będzie też nordic walking. "Bieg z Mikołajem" to odpowiedź na popularność, jaką zdobyła "Leśna Triada Biegowa".

"Dla tych co kochają sport"

- "Bieg z Mikołajem" to propozycja dla wszystkich, którzy kochają sport oraz przyrodę albo po prostu lubią spędzać czas na świeżym powietrzu. Dla tych, którzy sami uprawiając bieganie chcą zachęcić do aktywności także swoje rodziny. "Bieg z Mikołajem" to nasza odpowiedź na popularność, jaką zdobyła "Leśna Triada Biegowa". Również te zawody oprócz sportowej rywalizacji będą zawierać ziarno edukacji przyrodniczej – podkreśla Renata Kaznowska, wiceprezydentka Warszawy.