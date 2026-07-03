Ursynów "Odchodzę bez żalu i złych emocji". Wiceprezydentki zabierają głos po dymisji

Rafał Trzaskowski o dymisji wiceprezydentek Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP

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Rafał Trzaskowski będzie dzisiaj gościem Katarzyny Kolendy-Zaleskiej w "Faktach po Faktach" w TVN24 o 19.25.

"Odchodzę bez żalu i złych emocji. Jestem dumna z mojej ponad 30-letniej pracy na rzecz mojego miasta. Niech dalej się rozwija, rośnie w siłę i pięknieje. Dziękuję wszystkim, których przez te lata spotkałam na swojej drodze. Wszystkim, z którymi dane było mi współpracować" - napisała w mediach społecznościowych Renata Kaznowska, była już wiceprezydentka Warszawy.

Podziękowała mediom za współpracę przez wszystkie lata. "Za konstruktywną krytykę i niejednokrotnie docenienie. I proszę…. nie dzwońcie. Całe moje oświadczenie macie tutaj. Innych nie będzie. Nisko się Państwu kłaniam" - dodała. I zamieściła swoje podsumowanie zawodowe, główni w obszarze edukacji i zdrowia.

Szanowni Państwo odchodzę bez żalu i złych emocji.

Jestem dumna z mojej ponad 30 letniej pracy na rzecz mojego miasta.

Niech dalej się rozwija, rośnie w siłę i pięknieje.

Dziękuję wszystkim, których przez te lata spotkałam na swojej drodze. Wszystkim z którymi dane było mi… pic.twitter.com/OBD5ktOCaY — Renata Kaznowska (@RKaznowska) July 3, 2026 Rozwiń Źródło: Renata Kaznowska

"Nie mam poczucia winy"

Głos zabrała także druga ze zwolnionych wiceprezydentek Aldona Machnowska-Góra. Napisała, że kończy swoją ośmioletnia pracę w zarządzie Warszawy.

"Niezwykle wymagająca i satysfakcjonująca pracę dla Warszawy. Kończę ją z poczuciem dobrze wykonanej pracy. Kultura, pomoc społeczna, rozwój mieszkalnictwa, dialog z organizacjami pozarządowymi, rewitalizacja, USC, ochrona zabytków, pomoc Powstańcom Warszawskim, walka o równe traktowanie wszystkich w Warszawie - to były trudne i piękne zadania. Zrealizowane ze świetnymi zespołami w ratuszu i partnerami społecznymi" - wyliczyła.przekazała.

I jak dodała, sprawa Szpitala Południowego jest szokująca, także dla niej. "Nie mam poczucia winy, ale mam poczucie odpowiedzialności" - wskazała Machnowska-Góra.

"Mam nadzieję, że rozwój naszego miasta wciąż będzie trwał i Warszawa i jej mieszkańcy i mieszkanki będą odczuwali tylko pozytywne zmiany. Ku chwale Syrenki" - podsumowała odchodząca ze stanowiska urzędniczka.

Dymisje po aferze w Szpitalu Południowym

W piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o przyjęciu rezygnacji Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry, które w stołecznym ratuszu pełniły funkcje wiceprezydentek.

Renata Kaznowska nadzorowała m.in. sektory edukacji i ochrony zdrowia. Z kolei Aldona Machnowska-Góra odpowiadała za sprawy społeczne, kulturę i ochronę zabytków, zasiadała w radzie nadzorczej Szpitala Południowego.

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