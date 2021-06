Ratusz kolejny raz domaga się zwrotu Szpitala Południowego. Proponuje, żeby działał w systemie hybrydowym

Władze Warszawy ponowiły wniosek do ministra zdrowia o zwrot Szpitala Południowego. - Od tygodni w szpitalu przebywa około 30 pacjentów z COVID-19. Należy zostawić maksymalnie 100 łóżek jako zabezpieczenie, a w pozostałej części doposażać i uruchamiać oddziały dla pacjentów niecovidowych - argumentuje wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska.

Pod koniec maja prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wystosował do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego pismo z wnioskiem o zwrot Szpitala Południowego . Motywował go coraz większą ilością osób zaszczepionych, zmniejszającą się liczbą pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Południowym oraz stopniowym wygaszaniem innych szpitali tymczasowych, na przykład Stadionie Narodowym czy w Radomiu.

Jak poinformowała Justyna Maletka z biura komunikacji resortu zdrowia, w związku z tym, że trzeba być przygotowanym na czwartą falę zachorowań, "część szpitali tymczasowych będzie musiała nadal pozostać w gotowości udzielania świadczeń pacjentom z COVID-19". Po uzgodnieniach z wojewodą mazowieckim został do tego zadania wytypowany Szpital Południowy.

W czwartek wiceprezydent Kaznowska poinformowała na Twitterze, że władze Warszawy ponowiły wniosek do ministra Niedzielskiego o zwrot Szpitala Południowego. "Od tygodni w Szpitalu Południowym przebywa ok. 30 pacjentów z COVID-19. Należy zostawić max. 100 łóżek jako zabezpieczenie, a w pozostałej części doposażać i uruchamiać oddziały dla pacjentów niecovidowych" - napisała Kaznowska.

Wybudowany "wielkim wysiłkiem finansowym"

Do wpisu dołączyła pismo, jakie skierowała do ministra zdrowia, w którym ponowiła wcześniejszy wniosek władz Warszawy o pilne wygaszenie decyzji z 26 marca tego roku, wyznaczającej dr Ewę Więckowską do wykonywania obowiązków kierownika Szpitala Solec (w skład spółki Solec wchodzi między innymi Szpital Solec oraz Szpital Południowy).