Radni podjęli decyzję w sprawie działki po Tesco na Ursynowie

Radni upominają się o parking na Kabatach

Podczas czwartkowej sesji miejscy radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy Alei KEN i ulicy Iwanowa-Szajnowicza. Jest ona procedowana w oparciu o tzw. ustawę lex deweloper. Inwestorem jest Echo-Investments.

Specustawa mieszkaniowa lex deweloper z 5 lipca 2018 r., która upraszcza procedury budowy osiedli, umożliwiając inwestycje niezależnie od miejscowych planów zagospodarowania.

Mieszkańcy boją się parkingowego paraliżu

Na atrakcyjnej działce nieopodal stacji metra Kabaty przez wiele lat działał hipermarket Tesco. Z kolei przynależący do sklepu duży parking służył mieszkańcom podwarszawskich miejscowości, którzy zostawiali na nim swoje samochody i kontynuowali podróż metrem.

Jesienią 2021 roku market został zamknięty, a kilka miesięcy później rozpoczęła się rozbiórka blaszanego budynku. Z użytkowania wyłączono również parking, co wywołało sporo zamieszania i nerwów wśród mieszkańców Kabat. Ci narzekali, że auta kierowców przesiadających się do metra wręcz zalewają znajdujące się w rejonie stacji uliczki.

Mieszkańcy bloków na Kabatach obawiają się, że po wybudowaniu kolejnych mieszkań w pobliżu, sytuacja z parkowaniem będzie jeszcze gorsza.

Ratusz: będzie też parking ogólnodostępny

Zgodnie z planami dewelopera, ogłoszonymi w czerwcu 2024 roku, na działce po Tesco ma powstać w sumie dziewięć budynków, najwyższy będzie miał 11 pięter. Zaplanowano łącznie 500 mieszkań od jedno- do pięciopokojowych, o metrażu od 27 do 132 metrów kwadratowych.

Echo Investment zadeklarował powstanie publicznej przestrzeni nazwanej w koncepcji Rynkiem Kabackim. Na planach jest to plac o powierzchni około 3,5 tys. mkw. otoczony restauracjami i kawiarniami. Na skwerach i dziedzińcach deweloper przewiduje zasadzenie około 150 drzew.

Teraz, zgodnie z informacjami przekazanymi przez ratusz, oprócz miejsc parkingowych dla przyszłych mieszkańców, inwestycja ma zapewnić 145 miejsc ogólnodostępnych w garażu podziemnym. "Miejsca te mogą być użytkowanie w przyszłości jako P&R (parking park and ride)" - wskazuje w komunikacie stołeczny ratusz. Dodatkowo miastu zostaną również przekazane dwa lokale usługowe z przynależnymi miejscami parkingowymi do wykorzystania na potrzeby lokalne.

Wizualizacja osiedla u zbiegu alei KEN i ul. Wąwozowej

Wyremontują fragment alei KEN

W przeszłości dzielnicowi radni pytali w stołecznym ratuszu o możliwość budowy parkingu park and ride w pobliżu stacji metra. Jednak plan miejscowy dla rejonu alei KEN i Wąwozowej dopuszcza jedynie parking podziemny, a na taką inwestycję nie zabezpieczono w budżecie środków.

Ratusz zapewnił, że w ramach inwestycji towarzyszącej zostanie przebudowany znaczny odcinek Alei KEN. "Dzięki temu zostanie wybudowane rondo, zostanie przeprowadzona korekta wjazdu na pętlę autobusową oraz zagospodarowany teren wzdłuż ul. Wąwozowej. Inwestycja zakłada znaczny wzrost udziału stref zieleni jako ogólnodostępnych urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji" - wskazali urzędnicy.

Uchwała dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji przeszła głosami radnych Koalicji Obywatelskiej. Radni z klubów Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewica-Miasto Jest Nasze byli przeciw.

Uchwalono plan dla Natolina

Również podczas czwartkowej sesji radni przyjęli plan zagospodarowania przestrzennego dla innej części Ursynowa. Obszar przyjętego planu obejmuje powierzchnię około 110 ha. To fragment Natolina ograniczonego ulicami: Filipiny Płaskowickiej, Nowoursynowską, Przy Bażantarni oraz Aleją Komisji Edukacji Narodowej.

Uchwalony plan miejscowy określa zasady zagospodarowania, respektuje układ urbanistyczny i gabaryty istniejącej zabudowy. Zapisy planu miejscowego regulują także kwestię miejsc parkingowych.

Radni uchwalili plan miejscowy dla Natolina