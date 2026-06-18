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Ursynów

Politycy PiS żądają dymisji osób odpowiedzialnych za nadzór nad Szpitalem Południowym

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Jarosław Jóźwiak, Renata Kaznowska i Rafał Trzaskowski podczas wizyty w Szpitalu Południowym
Radni PiS domagają się dymisji wiceprezydentki
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Renata Kaznowska - Wiceprezdent m.st. Warszawy / Facebook
Politycy Prawa i Sprawiedliwości domagają się odwołania wiceprezydentki Renaty Kaznowskiej. Chcą też usunięcia działaczy Koalicji Obywatelskiej z rady nadzorczej Szpitala Południowego. Ich zdaniem, powinni oni ponieść odpowiedzialność za zatrudnienie radnego Dawida Kacprzyka w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym tej placówki.

Nie milkną echa sprawy radnego dzielnicy Ursus, lekarza Dawida Kacprzyka, zatrudnionego jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym. Medyk w trakcie specjalizacji miał w ubiegłym roku zarobić 1,6 miliona złotych. Według Portalu Zero kierowany przez niego oddział ratunkowy miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej. Działacze tej partii mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania były wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

W poniedziałek Kacprzyk przestał być członkiem KO, natomiast w środę dyrekcja Szpitala Południowego rozwiązała z nim umowy. Miejski audyt w placówce potwierdził nieprawidłowości w jego pracy. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zwrócił się do rady nadzorczej, aby odwołała dyrektorkę do spraw medycznych placówki. Szpital szykuje też zawiadomienie do prokuratury dotyczące podejrzenia oszustwa. Prokuratura zapowiedziała "czynności sprawdzające".

Posłowie i radni PiS domagają się dymisji polityków

Zdaniem stołecznej opozycji, podjęte przez miasto działania nie kończą sprawy. Posłowie oraz radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się wyciągnięcia konsekwencji politycznych.

- Żądamy dymisji osób odpowiedzialnych za nadzór nad Szpitalem Południowym. W pierwszej kolejności chodzi o Renatę Kaznowską, zastępczynię Rafała Trzaskowskiego. Żądamy również natychmiastowego odwołania i odpolitycznienia rady nadzorczej szpitala. Mamy w niej prominentnych działaczy Koalicji Obywatelskiej - mówił Sebastian Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz były warszawski radny, podczas czwartkowej konferencji prasowej przed stołecznym ratuszem.

Jarosław Jóźwiak, Renata Kaznowska i Rafał Trzaskowski podczas wizyty w Szpitalu Południowym
Jarosław Jóźwiak, Renata Kaznowska i Rafał Trzaskowski podczas wizyty w Szpitalu Południowym
Źródło zdjęcia: Renata Kaznowska - Wiceprezdent m.st. Warszawy / Facebook

Przypomniał, że przewodniczącym rady nadzorczej szpitala jest Robert Kempa, burmistrz Ursynowa, a członkinią rady jest Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka Warszawy. Natomiast przywołana przez niego wcześniej Renata Kaznowska odpowiada za miejskie szpitale i zagadnienia związane z ochroną zdrowia w stolicy.

- Nie może być tak, że jest wielka afera w szpitalu należącym do Miasta Stołecznego Warszawy, nadzorowanym przez polityków i politycy nie ponoszą odpowiedzialności za to, co tam się dzieje - zaznaczył poseł.

Jak zapowiedział, radni opozycji złożą wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy i będą domagać się, aby prezydent Warszawy poinformował o wszystkich decyzjach podejmowanych w sprawie Szpitala Południowego.

Konferencja prasowa posła oraz radnych Prawa i Sprawiedliwości
Konferencja prasowa posła oraz radnych Prawa i Sprawiedliwości
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański / PAP

Posłowie PiS ruszyli na kontrole do szpitali

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował w czwartek, że w związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi na temat Kacprzyka posłowie PiS prowadzą kontrole w warszawskich szpitalach, w których świadczeń lekarskich udzielał radny. Stwierdził, że według mediów mógł on pracować bądź w dalszym ciągu pracuje w innych placówkach medycznych.

- Nasi parlamentarzyści od rana są w Szpitalu Południowym, są również w Szpitalu Bródnowskim, w Szpitalu Świętej Anny, kontrolują również przychodnię specjalistyczną na Ochocie. Sprawdzamy, na jakich warunkach ten człowiek został tam zatrudniony, kto przeprowadzał konkursy, jak te konkursy były przeprowadzane, kto w nich uczestniczył, jak były rozstrzygane i jak ten człowiek był wynagradzany i czy przychodził w ogóle do pracy, czy pracował w tych placówkach medycznych - powiedział rzecznik PiS.

Jego zdaniem wszystko wskazuje na to, że przypadek Kacprzyka nie jest odosobniony. - Jest próba rozmydlenia tej afery, odwrócenia kota ogonem, mówi się o jakimś systemowym problemie (...). Próbuje się wszystkich umoczyć i stworzyć wrażenie, że to było jakieś systemowe działanie, czy jest systemowe działanie w całej służbie zdrowia. Otóż proszę państwa nie - to jest systemowe, ale złodziejstwo zorganizowane przez polityków Platformy Obywatelskiej, bo ktoś tego człowieka w szpitalu zatrudniał, nie w jednym zresztą - mówił Bochenek.

Warszawski Szpital Południowy
Warszawski Szpital Południowy
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Nie będzie konsekwencji wobec szefa warszawskiej KO

Do publikacji Portalu Zero odniósł się w środę premier Donald Tusk, podkreślając, że każdy polityk KO, na którego padnie zarzut korzystania z ułatwień w dostępie do usług medycznych, będzie musiał się publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oświadczył, że oczekuje precyzyjnych informacji od właściciela szpitala, czyli Miasta Stołecznego Warszawa.

- Jeśli się okaże, że złamano prawo, to będzie prokurator. Jeśli złamano tylko kwestie dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna - zapowiedział szef rządu.

Poinformował też, że zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę wykorzystania publicznych środków na ochronę zdrowia.

Pytany, czy będą wyciągnięte konsekwencje polityczne wobec szefa warszawskiej KO, szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, odparł, że nie.

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy, który umożliwi pozyskiwanie informacji o wynagrodzeniach pracowników medycznych. Dane będą mogły być przypisane do konkretnych pracowników na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Projekt trafił już do Sejmu - w środę odbyło się jego pierwsze czytanie.

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Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP
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Tagi:
Rafał TrzaskowskiPrawo i SprawiedliwośćKoalicja ObywatelskaOchrona zdrowia
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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