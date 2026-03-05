Nagle przed restauracją pojawiło się kilkanaście radiowozów. Znamy powód

Policyjna kontrola przy Puławskiej Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak podała na portalu X Komenda Stołeczna Policji, środowe kontrole obejmowały między innymi: stan trzeźwości kierujących, wymagane uprawnienia, stan techniczny pojazdów, legalność wykonywania transportu.

Policjanci kontrolowali również bagaż i przeprowadzali kontrole osobiste wszystkich legitymowanych.

Mandaty i wnioski o wydalenie z kraju

Efekty? "Za ujawnione naruszenia policjanci nałożyli w sumie 12 mandatów karnych na łączną kwotę prawie 5 tysięcy złotych. W toku kontroli stanu technicznego 47 pojazdów, zatrzymali 6 dowodów rejestracyjnych, w dwóch przypadkach kierowcy nie posiadali obowiązkowego ubezpieczenia OC. Okazało się również, że dwóch obywateli Uzbekistanu i jeden obywatel Tadżykistanu figurują w systemie SIS, jako osoby objęte decyzją o wydaleniu ze Strefy Schengen, jednak do czasu rozpatrzenia złożonych przez nich odwołań, mogą oni przebywać na terenie naszego kraju" - czytamy w komunikacie KSP.

Policyjne kontrole przewozu osób Policyjne kontrole przewozu osób Źródło: KSP Policyjne kontrole przewozu osób Źródło: KSP Policyjne kontrole przewozu osób Źródło: KSP

Taksówki i radiowozy na Puławskiej

O dużych siłach policyjnych na Puławskiej informowali nas w środę wieczorem czytelnicy w wiadomościach wysyłanych na Kontakt24. Zwracali uwagę kilkanaście radiowozów, które pojawiły się przed jedną z restauracji. Policjanci kontrolowali kierowców taksówek na aplikację.

Potwierdził to reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski, który pojechał na miejsce. - Jest kilka radiowozów policyjnych. Stoją na ulicy Puławskiej, przy lokalu gastronomicznym, są też w bocznej uliczce. Mają włączone sygnały świetlne. Policjanci legitymują kierowców. Jest spokojnie. Jest jeden funkcjonariusz z psem - relacjonował przed godziną 21 nasz reporter.

Policyjna kontrola przy Puławskiej Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Policyjna kontrola przy Puławskiej Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Brutalne pobicie na stacji paliw

To kolejna w tym tygodniu informacja stołecznej policji o wzmożonych kontrolach przewozu osób. Wzmożenie to skutek zajścia, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę na Woli. Na stacji paliw brutalnie pobity został 36-letni obywatel Tadżykistanu.

Niedługo później zatrzymano trzy osoby podejrzane o to przestępstwo. To obywatele Tadżykistanu w wieku od 25 do 36 lat. Policjanci zabezpieczyli samochód, którym poruszali się mężczyźni, a także metalowe narzędzie, którym okładano ofiarę.

Zarzuty, które im przedstawiono, obejmują pobicie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, powodując ciężki uszczerbek na zdrowiu, oraz współudział w tym przestępstwie, a także kierowanie gróźb karalnych, uszkodzenia mienia i uszkodzenia ciała.

Prokuratura informowała, że "motywem były wewnętrzne rozliczenia między tymi osobami". Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.

Opracowała Katarzyna Kędra