"Psy nierasowe też doskonale odnajdują się w mieście". Schronisko z Palucha zaprasza na Dzień Kundelka

700 psów czeka na dom

Obecnie w Schronisku na Paluchu jest niemal 700 psów, a większość to zwierzęta nierasowe. Część z nich przebywa w placówce nawet od kilku lat. - Stołeczna placówka stale zachęca mieszkańców do tego, by przekonać się do schroniskowych psiaków - dodaje ratusz. Jedną z inicjatyw jest akcja Adoptuj Warszawiaka, którą w tym roku organizowano m.in. na Żoliborzu, Mokotowie, Bemowie czy Ochocie.