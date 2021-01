Kolejne przerwy w dostawach ciepła. Zimne kaloryfery na Ursynowie i w Ursusie

W czwartek rano doszło do wstrzymania dostaw ciepła w rejonie ulicy Nabielaka oraz alei Komisji Edukacji Narodowej. Trwa też przywracanie ogrzewania okolicy Zagłoby. Na ciepłe kaloryfery czekają mieszkańcy kilku budynków. Veolia podaje, że utrudnienia powinny zostać usunięte do południa.

Około godziny 8.15 nastąpiła przerwa w dostawie ciepła w budynku przy alei Komisji Narodowej 46. Z kolei kilkadziesiąt minut później, około godziny 9 przerwano też dostawy ciepła do budynków w rejonie ulicy Nabielaka 9. Problemy z ogrzewaniem dotyczyły w sumie trzynastu budynków przy ulicach: Gagarina, Nabielaka, Sułkowickiej oraz Tatrzańskiej.

Stołeczne przedsiębiorstwo ciepłownicze Veolia Energia Warszawa informowało początkowo w komunikatach, że przywrócenie dostaw planowane jest w obu przypadkach na czwartek o godzinie 12. Przed czasem udało się to zrobić na Mokotowie w rejonie Nabielaka. Po 10.30 komunikat o utrudnieniach zniknął.

- Kiedy widzimy nieprawidłowości w systemie, nasze ekipy nasze ekipy terenowe podjeżdżają pod taki adres i sprawdzają, co się dzieje. Przy tak obciążonym systemie i niskich temperaturach takie sytuacje będą występowały. Musimy też wziąć pod uwagę to, że mamy obecnie wiele osób pracujących w ramach home office, więc pobór ciepła jest zwiększony - zaznacza rzeczniczka Veolii Aleksandra Żurada.

Zimne kaloryfery na Zagłoby

Wcześniej w środę doszło też do awarii w okolicy ulicy Grzegorzewskiej.

Seria awarii sieci ciepłowniczej

W stolicy w ciągu ostatnich dni wystąpiło już kilka poważnych awarii sieci ciepłowniczej. W poniedziałek siedem budynków w Warszawie w rejonie ulicy Solec było bez ogrzewania do wtorku rano. We wtorek w stolicy także doszło do awarii - kilkadziesiąt budynków w rejonie Tynieckiej oraz w rejonie Jagiellońskiej czekało na przywrócenie dostaw ciepła.