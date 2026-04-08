Ursynów

Zadzwonił "policjant", oddała sejf z gotówką

Zatrzymany mężczyzna
Było już na wnuczka i na policjanta. Są także oszustwa na lekarza i na księcia ze Stambułu
Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN
Myślała, że chroni swoje oszczędności. W rzeczywistości było inaczej. Sejf, w którym były dokumenty i 87 tysięcy złotych, przekazała oszustowi.

78-letnia kobieta odebrała telefon od osoby podającej się za funkcjonariusza policji. "Oszust, wykorzystując legendę o zagrożonych oszczędnościach, nakłonił ją do przekazania sejfu znajdującego się w jej mieszkaniu. W środku znajdowały się pieniądze w kwocie 87 tysięcy złotych, kluczyki od pojazdu oraz dokumenty" - opisała w komunikacie asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Zgodnie z poleceniem rozmówcy kobieta przekazała sejf mężczyźnie, który pojawił się w jej mieszkaniu. Jak ustalili śledczy, był to 25-latek pełniący rolę "odbieraka". Następnie przekazał on sejf kolejnemu mężczyźnie - 44-latkowi.

Sprawa trafiła do policjantów z Ursynowa. Funkcjonariusze ustalili tożsamość obu mężczyzn, a następnie ich zatrzymali.

"Pomimo szybkiego ustalenia tożsamości sprawców i ich zatrzymania, przekazany sejf wraz z zawartością nie został dotychczas odzyskany" - dodała Haberska.

Źródło: KRP Warszawa II

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów 25-latkowi i 44-latkowi. Sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec nich tymczasowe areszty.

Jak poinformowała policja, obaj za swoje czyny odpowiedzą w warunkach recydywy. Za oszustwo Kodeks karny przewiduje karę do ośmiu lat pozbawienia wolności. W ich przypadku kara ta może zostać zaostrzona do 12 lat.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów.

Źródło: KRP Warszawa II
Jak nie dać się oszukać?

Policjanci zaapelowali o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach telefonicznych. Przypomnieli też kilka ważnych zasad.

  • Policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy, kosztowności ani sejfów w celu ich zabezpieczenia.
  • W przypadku rozmowy z nieznajomymi nie należy działać pod presją czasu ani ulegać emocjom wywoływanym przez rozmówców.
  • W przypadku podejrzeń co do ich intencji należy natychmiast zakończyć rozmowę i skontaktować się z policją, dzwoniąc pod numer 112.
  • Warto rozmawiać z osobami starszymi w rodzinie i uprzedzać o metodach działania oszustów. Czujność i szybka reakcja mogą uchronić przed utratą oszczędności życia.
Źródło: KRP VII
Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa II

Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
