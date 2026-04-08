Zadzwonił "policjant", oddała sejf z gotówką

78-letnia kobieta odebrała telefon od osoby podającej się za funkcjonariusza policji. "Oszust, wykorzystując legendę o zagrożonych oszczędnościach, nakłonił ją do przekazania sejfu znajdującego się w jej mieszkaniu. W środku znajdowały się pieniądze w kwocie 87 tysięcy złotych, kluczyki od pojazdu oraz dokumenty" - opisała w komunikacie asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.
Zgodnie z poleceniem rozmówcy kobieta przekazała sejf mężczyźnie, który pojawił się w jej mieszkaniu. Jak ustalili śledczy, był to 25-latek pełniący rolę "odbieraka". Następnie przekazał on sejf kolejnemu mężczyźnie - 44-latkowi.
Nie był to ich pierwszy konflikt z prawem
Sprawa trafiła do policjantów z Ursynowa. Funkcjonariusze ustalili tożsamość obu mężczyzn, a następnie ich zatrzymali.
"Pomimo szybkiego ustalenia tożsamości sprawców i ich zatrzymania, przekazany sejf wraz z zawartością nie został dotychczas odzyskany" - dodała Haberska.
Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów 25-latkowi i 44-latkowi. Sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec nich tymczasowe areszty.
Jak poinformowała policja, obaj za swoje czyny odpowiedzą w warunkach recydywy. Za oszustwo Kodeks karny przewiduje karę do ośmiu lat pozbawienia wolności. W ich przypadku kara ta może zostać zaostrzona do 12 lat.
Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów.
Jak nie dać się oszukać?
Policjanci zaapelowali o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach telefonicznych. Przypomnieli też kilka ważnych zasad.
- Policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy, kosztowności ani sejfów w celu ich zabezpieczenia.
- W przypadku rozmowy z nieznajomymi nie należy działać pod presją czasu ani ulegać emocjom wywoływanym przez rozmówców.
- W przypadku podejrzeń co do ich intencji należy natychmiast zakończyć rozmowę i skontaktować się z policją, dzwoniąc pod numer 112.
- Warto rozmawiać z osobami starszymi w rodzinie i uprzedzać o metodach działania oszustów. Czujność i szybka reakcja mogą uchronić przed utratą oszczędności życia.
Źródło: tvnwarszawa.pl
