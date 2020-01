Na Ochocie przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania, na Ursynowie prace przy POW

Jak poinformował ratusz, od czwartkowego poranka wodociągowcy będą pracowali na południowej zawrotce w pasie dzielącym jezdnie ulicy Grójeckiej przed skrzyżowaniem z Harfową i Racławicką. W związku z pracami kierowcy jadący od strony Łopuszańskiej nie będą mogli zawrócić przed Racławicką. Objazd będzie prowadził do skrzyżowania z Korotyńskiego. Tą drogą pojadą też autobusy linii 228 i 328 . "Nadal czynna będzie północna zawrotka, która umożliwia zawracanie kierowcom jadącym od strony centrum i skręt w Racławicką" - zastrzegli urzędnicy.

I zapowiedzieli, że taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca lutego.

Niebezpieczny punkt dla pieszych

Zmiany wynikają z konieczności przeprowadzenia prac związanych z modernizacją magistrali wodociągowej, a ich ukończenie jest niezbędne do rozpoczęcia przebudowy skrzyżowania. "Planowane prace obejmują między innymi przebudowę jezdni i torowiska tramwajowego, montaż oświetlenia oraz posadzenie zieleni. Remont ma na celu poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu: projekt przewiduje powstanie sygnalizacji świetlnej i obustronnych chodników, co ułatwi korzystanie z drogi zarówno pieszym, jak i kierowcom" - wyjaśnił stołeczny ratusz. Przypomnijmy, przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu Grójeckiej z Harfową i Racławicką to jeden z "czarnych punktów" Ochoty. Mieszkańcy od dawna apelowali o jego przebudowanie.