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Ursynów

Śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Kiedy przesłuchanie Dawida Kacprzyka?

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Dawid Kacprzyk
Ordynator Piotr Szenk o konflikcie Kacprzyk-Jędrzejewski. "Wszyscy o tym wiedzieli"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Gdybyśmy teraz przesłuchali byłego koordynatora SOR Szpitala Południowego Dawida Kacprzyka w charakterze świadka, wiedziałby już, jaką wiedzą procesową dysponujemy - tak rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba odpowiedział na pytanie, dlaczego wciąż nie doszło do przesłuchania lekarza.

Prokuratura ta prowadzi dwa śledztwa w sprawie Warszawskiego Szpitala Południowego. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie - nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Z kolei Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów zajmuje się sytuację w szpitalnym prosektorium.

Postępowania zostały wszczęte po serii publikacji na temat nieprawidłowości na SOR tej placówki w czasach, gdy koordynatorem był Dawid Kacprzyk, lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii, jednocześnie działacz młodzieżówki i radny KO w dzielnicy Ursus.

"Zarzuty muszą być skrojone jak dobry garnitur"

Prokurator Skiba przyznał, że pytanie, dlaczego dotychczas nie przesłuchano Dawida Kacprzyk, jest jednym z najczęściej mu zadawanych w ostatnim czasie. - Aby na nie odpowiedzieć, trzeba zadać inne pytania: w jakim charakterze ma być przesłuchany Dawid Kacprzyk, co chcemy procesowo osiągnąć przesłuchaniem? - odparł Skiba.

Jak dodał, społeczeństwo oczekuje, że prokuratura powinna przesłuchać Dawida Kacprzyka w charakterze podejrzanego.

- Aby przesłuchać kogoś w tym charakterze, materiał dowodowy powinien być już tak zgromadzony i przeanalizowany, by mówić o możliwości wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów. W każdej skomplikowanej sprawie, gdzie jest wiele osób do przesłuchania i wiele dokumentów do przeanalizowania, konkluzje pojawiają się po uzyskaniu większości wartościowych dowodów, zeznań czy opinii. A to wymaga czasu - wyjaśnił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. - Na tym etapie weryfikacja materiału dowodowego nie pozwala na postawienie komukolwiek zarzutów. Zarzuty muszą być skrojone jak dobry garnitur - nigdy bez odpowiedniej miary i nie na wyrost - dodał.

"Świadek i jego obrońca wiedzieliby już, jaką wiedzą procesową dysponujemy"

Odniósł się też do pytania, dlaczego Dawid Kacprzyk nie został jeszcze przesłuchany w charakterze świadka.

- Tu trzeba zadać sobie pytanie: co chcemy i możemy osiągnąć przez przesłuchanie go jako świadka, który będzie mógł odmówić odpowiedzi na pytania, gdyby odpowiedź pociągnęła go do odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej. Na tym etapie śledztwa teoretycznie byłoby to pierwsze przesłuchanie, ale nie ostatnie. Ilość wątków sprawia, że musielibyśmy wyznaczyć kilka terminów na przesłuchanie. Świadek i jego obrońca wiedzieliby już, jaką wiedzą procesową dysponujemy - tłumaczył Skiba.

Zauważył też, że zeznania świadka w przypadku przedstawienia mu zarzutów nie mogą być wykorzystane procesowo.

Wyjaśnił, że w tej chwili prokuratura analizuje przepracowane godziny, czas i miejsca przebywania lekarza w czasie deklarowanego wykonywania pracy nie tylko w Szpitalu Południowym, ale i w innych miejscach - szpitalach, uczelniach i urzędach.

W sprawie SOR przesłuchają około dwustu osób

- W ramach obu śledztw, zarówno w prokuraturze, jak i w CBA, przesłuchanych zostało już kilkudziesięciu świadków, w sumie niemal czterdziestu - powiedział. Dodał, że jeśli chodzi o sam SOR Szpitala Południowego, to prokuratorzy widzą konieczność przesłuchania około dwustu świadków.

- Jest kilka kręgów świadków, których należy przesłuchać w pierwszej kolejności pod względem wątków - od najważniejszego do najmniej doniosłego pod względem dobra zagrożonego. Zatem najpierw lekarze, pacjenci, administracja szpitala, członkowie organów zarządczych i nadzorczych, na końcu osoby pełniące funkcje samorządowe i publiczne - zdradził. Przyznał, że nie ma jeszcze terminu przesłuchania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Źródło: PAP
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Tagi:
ProkuraturaOchrona zdrowia
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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