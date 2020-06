Zero punktów w ocenie bezpieczeństwa i tylko progi zamiast zwężenia Roentgena

Długa, prosta, przejścia bez świateł, dwa pasy ruchu z wyspami pośrodku. O ulicy Roentgena pisaliśmy po tragicznym wypadku na Sokratesa, ale mieszkańcy Ursynowa już od 2015 roku walczą, by była bezpieczniejsza. Mają powody. Dochodziło tam do wielu potrąceń, w 2018 roku na przejściu zginęła 91-letnia kobieta – szła do centrum onkologii. Jeden kierowca zatrzymał się przed przejściem, drugi zaczął go wyprzedzać.