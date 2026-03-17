Rozbudowa stacji metra Kabaty, zmiany dla pasażerów i kierowców

Stacja Kabaty

Metro Warszawskie podaje, że na początku prace skupią się na przygotowaniu zaplecza budowy i samego placu, niezbędnego do prowadzenia inwestycji. Teren przy pętli zostanie ogrodzony, zlikwidowana zostanie też zatoka autobusowa w Alei Komisji Edukacji Narodowej.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Na jakie zmiany powinni się przygotować pasażerowie komunikacji miejskiej? W nocy z piątku na sobotę, z 20 na 21 marca, wprowadzony zostanie pierwszy etap czasowej organizacji ruchu - będzie dotyczyć komunikacji autobusowej.

Zatoka autobusowa przy Alei Komisji Edukacji Narodowej Źródło: Metro Warszawskie

"Dla pasażerów autobusów linii 710 i 742 ostatnim przystankiem na Ursynowie będzie Metro Kabaty 02 w Alei Komisji Edukacji Narodowej – za skrzyżowaniem z ulicą Wąwozową; Natomiast przystankiem dla wsiadających w kierunkach Targowisko (linia 710) i Rynek (linia 742) będzie Metro Kabaty 03 na ulicy Wąwozowej" - zapowiada Metro Warszawskie.

Zmiany w Alei KEN przy stacji Kabaty, etap 1. Źródło: Metro Warszawskie

Z komunikatu dowiadujemy się też, że po Świętach Wielkanocnych, 7 kwietnia, zostanie wprowadzony drugi etap zmian w organizacji ruchu. Wówczas zostanie zamknięty jeden pas w Alei KEN w kierunku centrum. Ruch na odcinku między Wąwozową a ulicą Jerzego Iwanowa Szajnowicza będzie odbywał się po jednym dostępnym pasie, wahadłowo z sygnalizacją świetlną. Chodnik wzdłuż zatoki autobusowej nie będzie dostępny dla pieszych.

Zmiany w Alei KEN przy stacji Kabaty, etap 2. Źródło: Metro Warszawskie

Zakres prac. Co oznacza dla pasażerów?

Zanim rozpoczną się główne prace budowlane ogrodzony zostanie plac budowy i zorganizowane jej zaplecze. Prace modernizacyjne obejmą tak zwaną komorę torów odstawczych stacji Kabaty, więc docelowe rozwiązania nie będą widoczne dla pasażerów.

"Pierwsze prace realizacyjne będą polegały na wykonaniu obudowy wykopu, a następnie rozpocznie się rozbiórka fragmentu istniejącego stropu stacji, fragmentu ścian, płyty torowej i płyty dennej. Po pracach rozbiórkowych prowadzone będą roboty związane z wykonaniem nowej poszerzonej płyty dennej i ścian korpusu komory rozjazdów, płyty torowej oraz nowej nawierzchni torowej z rozjazdem" - czytamy w komunikacie.

Co zyskają pasażerowie? Metro Warszawskie zapewnia, że rozbudowa infrastruktury metra na Kabatach wpłynie na poprawę przejazdu składów. "Po zakończeniu przebudowy pociągi metra będą mogły zawracać za stacją pasażerską Kabaty i jednocześnie kolejne składy będą mogły płynnie wjeżdżać na linię z pobliskiej Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty. Dzięki temu pociągi metra będą sprawniej kursować i wyeliminowane zostaną wydłużone postoje na stacjach dojazdowych do Kabat" - podaje.

Wszystkie manewry techniczne pociągów odbywające się aktualnie na torze przy peronie stacji Kabaty (przez co ten peron bywa blokowany dla ruchu pasażerskiego), będą mogły odbywać się pomiędzy stacją a wylotem z tunelu w kierunku STP.

"W perspektywie uruchomienia nowej linii M3 (w początkowym etapie bez STP Kozia Górka), zmiany pozwolą bardziej elastycznie zarządzać ruchem - część pociągów będzie wprowadzana na nową linię właśnie poprzez linie M1 ze Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty" - podsumowują przedstawiciele metra.

Opracowała Katarzyna Kędra