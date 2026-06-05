Ursynów Potrącenie rowerzystki na Ursynowie. Kobieta trafiła do szpitala

Potrącenie rowerzystki na Ursynowie Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

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Do wypadku doszło około południa w rejonie ronda Krahelskiej, czyli skrzyżowania Alei Komisji Edukacji Narodowej z ulicą Płaskowickiej. Jak ustalił nasz reporter Mateusz Mżyk, potrącenie osoby na rowerze miało miejsce w rejonie przejazdu rowerowego bez sygnalizacji świetlnej.

- Szyba przednia szarej mazdy jest rozbita - relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl.

Rowerzystka została ranna

Policjanci badają na miejscu okoliczności zdarzenia. - Kierująca rowerem została zabrana do szpitala - informuje aspirant Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji. I dodaje, że zarówno rowerzystka, jak i kierująca autem osobowym były trzeźwe.

Początkowo ruch na ulicy Płaskowickiej w kierunku Puławskiej był zablokowany, ale po godzinie 12 przejazd został częściowo udrożniony. Występowały utrudnienia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej.

Potrącenie rowerzystki na Ursynowie Potrącenie rowerzystki na Ursynowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Potrącenie rowerzystki na Ursynowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Potrącenie rowerzystki na Ursynowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Potrącenie rowerzystki na Ursynowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

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