Potrącenie rowerzystki na Ursynowie. Kobieta trafiła do szpitala
Do wypadku doszło około południa w rejonie ronda Krahelskiej, czyli skrzyżowania Alei Komisji Edukacji Narodowej z ulicą Płaskowickiej. Jak ustalił nasz reporter Mateusz Mżyk, potrącenie osoby na rowerze miało miejsce w rejonie przejazdu rowerowego bez sygnalizacji świetlnej.
- Szyba przednia szarej mazdy jest rozbita - relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl.
Rowerzystka została ranna
Policjanci badają na miejscu okoliczności zdarzenia. - Kierująca rowerem została zabrana do szpitala - informuje aspirant Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji. I dodaje, że zarówno rowerzystka, jak i kierująca autem osobowym były trzeźwe.
Początkowo ruch na ulicy Płaskowickiej w kierunku Puławskiej był zablokowany, ale po godzinie 12 przejazd został częściowo udrożniony. Występowały utrudnienia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej.