Ursynów Pościg i zderzenie z radiowozem. Policyjna obława na Ursynowie Magdalena Gruszczyńska |

Obława na Ursynowie Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Pierwszą informację o pościgu na Ursynowie otrzymaliśmy na Kontakt24. Czytelnik przekazał, że policja miała zderzyć się ze ściganym autem.

Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, pościg był prowadzony Aleją Komisji Edukacji Narodowej. A do zderzenia doszło na Rosoła, na wysokości Imbirowej. Trwa obława, w którą zaangażowano duże siły policyjne i psy tropiące.

- Doszło do zderzenia nieoznakowanego policyjnego vana z samochodem osobowym. Lewy przód radiowozu i prawy tył Toyoty są rozbite. Auto, za którym prowadzony był pościg, uderzyło w latarnie, z której spadł klosz. Odpadło mu koło - opisał Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. który był na miejscu.

Teren został wygrodzony taśmami, po godzinie 22 nadal pracowała tam policja (około 10 funkcjonariuszy). - Od świadków usłyszałem, że poszukiwany jest mężczyzna, który uciekł na pobliskie osiedle - relacjonował Mżyk.

Ulica Rosoła w kierunku Służewa została zamknięta od skrzyżowania z Płaskowickiej.