Ursynów

Pościg i zderzenie z radiowozem. Policyjna obława na Ursynowie

Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Policyjny pościg, prowadzony wieczorem na warszawskim Ursynowie, zakończył się zderzeniem aut. Trwa obława na osobę, która uciekała Toyotą.

Pierwszą informację o pościgu na Ursynowie otrzymaliśmy na Kontakt24. Czytelnik przekazał, że policja miała zderzyć się ze ściganym autem.

Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, pościg był prowadzony Aleją Komisji Edukacji Narodowej. A do zderzenia doszło na Rosoła, na wysokości Imbirowej. Trwa obława, w którą zaangażowano duże siły policyjne i psy tropiące.

- Doszło do zderzenia nieoznakowanego policyjnego vana z samochodem osobowym. Lewy przód radiowozu i prawy tył Toyoty są rozbite. Auto, za którym prowadzony był pościg, uderzyło w latarnie, z której spadł klosz. Odpadło mu koło - opisał Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. który był na miejscu.

Teren został wygrodzony taśmami, po godzinie 22 nadal pracowała tam policja (około 10 funkcjonariuszy). - Od świadków usłyszałem, że poszukiwany jest mężczyzna, który uciekł na pobliskie osiedle - relacjonował Mżyk.

Ulica Rosoła w kierunku Służewa została zamknięta od skrzyżowania z Płaskowickiej.

Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Wypadki i kolizje w WarszawiePolicjaUtrudnienia w ruchu
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
