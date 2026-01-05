"Liczyłem, że sobie pójdziecie". Był poszukiwany, myślał, że odpuszczą

Poszukiwany mężczyzna został zatrzymany Źródło: KRP Warszawa IV

Policjanci z warszawskiej Woli próbowali namierzyć mężczyznę poszukiwanego listem gończym, wydanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Poszukiwany miał do odbycia karę ośmiu lat więzienia za oszustwa.

Zgromadzone informacje doprowadziły funkcjonariuszy do mieszkania na Ursynowie.

"Poszukiwany początkowo nie otwierał drzwi, licząc, że w taki sposób uniknie odpowiedzialności. Policjanci weszli do mieszkania i zatrzymali poszukiwanego" - opisała w komunikacie nadkomisarz Marta Sulowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV. "Liczyłem, że sobie pójdziecie" - przytoczyła słowa zatrzymanego skierowane do policjantów rzeczniczka.

55-latek został doprowadzony do komendy, a następnie trafił do zakładu karnego.

