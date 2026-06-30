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Śledztwo w sprawie podsłuchu w prosektorium umorzone

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Warszawski Szpital Południowy
Prokuratura o nieprawidłowościach w prosektorium Szpitala Południowego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie podsłuchu podłożonego w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Urządzenie nie zawierało nagrań, a pracownik (potencjalny poszkodowany) nie zgłosił wniosku o ściganie. Przedstawiciel śledczych odniósł się też do doniesień o "biznesie pogrzebowym", jaki miał kwitnąć w szpitalnym prosektorium.

We wtorek portal Zero.pl poinformował, że w Szpitalu Południowym, bliscy zmarłych musieli odbierać karty zgonu w prosektorium, a jego szef miał polecać firmę pogrzebową swojej wspólniczki w innej spółce. Prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy. Pojawił się też wątek zdjęć ciał i szczątków publikowanych w mediach społecznościowych. Szpital i zainteresowany nie odnieśli się do zarzutów, nam także nie udało się zdobyć ich komentarza.

Do sprawy odniósł się natomiast rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Przypomniał, że toczą się dwa postępowania dotyczące "nieprawidłowości stwierdzonych na terenie prosektorium w Szpitalu Południowym".

Dwa postępowania prokuratury w sprawie prosektorium

- Pierwsze postępowanie, które pozostaje w toku, to sprawa sfałszowania 20 kart zgonów - powiedział Skiba. Jak zapewnił, śledczy są w trakcie ich zabezpieczania. Oryginały dokumentów znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego, a kopie w szpitalu. - Nikt nie usłyszał jeszcze żadnych zarzutów - zastrzegł rzecznik.

Prokurator Skiba dodał, że drugie postępowanie dotyczyło umieszczenia podsłuchu w prosektorium. - Nie chodzi o sale sekcyjne, ale o pomieszczenie biurowe, w którym odbywały się rozmowy z rodzinami odbierającymi dokumenty oraz zwłoki - doprecyzował rzecznik. - To urządzenie (służące do podsłuchu - red.) zostało bardzo szybko ujawnione i odnalezione. Przebadanie nie doprowadziło do ustalenia, by znajdowały się na nim jakiekolwiek nagrania - dodał.

Skiba powiedział, że przesłuchany w tej sprawie jeden z pracowników nie złożył też wniosku o ściganie. Wobec tego oraz braku dowodów w postaci nagrań, postępowanie zostało w tym miesiącu umorzone. Przypomniał, że pokrzywdzony może złożyć na tę decyzję zażalenie. Ujawnił, że ta osoba nie jest już pracownikiem prosektorium.

Biznes w prosektorium? "Takie praktyki nie zostały stwierdzone"

Piotr Antoni Skiba przekazał, że w ramach drugiego śledztwa były brane pod uwagę "ewentualne kwestie związane z oferowaniem pomocy przy wyborze jakiejkolwiek firmy zajmującej się pochówkiem".

- Analizowany był materiał dowodowy w tym zakresie, przesłuchiwani byli świadkowie i takie praktyki nie zostały stwierdzone, nie zostały również zarejestrowane. Nie możemy wykluczyć, że podłożenia tego urządzenia miało na celu zarejestrowanie takich okoliczności - powiedział. Jak dodał, pracownicy są świadomi, że "zabronione jest oferowanie pośrednictwa konkretnej firmy" i "nie zostało to w żaden sposób potwierdzone innymi dowodami". - W tym zakresie rozpoznania procesowego nie było - przyznał.

Prokurator Skiba powiedział, że śledczy zapoznali się z artykułem portalu Zero.pl o "biznesie pogrzebowym" w Szpitalu Południowym.

- Częściowo znajdują się tam informacje, o których nie wiedzieliśmy i które do nas do tej pory nie docierały. Chodzi tu między innymi o kwestie umieszczania gdziekolwiek zdjęć osób zmarłych czy szczątków ludzkich. W tym zakresie jest aktualnie analizowany materiał pod kątem łączności przedmiotowo-podmiotowej z tymi dwoma postępowaniami, czyli tym umorzonym i tym postępowaniem, które pozostaje w toku - zapowiedział rzecznik.

- Z tego, co widzimy, dwie osoby, które pracowały w tym prosektorium pozostawały ze sobą w pewnym konflikcie - wyjawił i zastrzegł, że na tym etapie prokuratura nie informuje, czy "będzie wdrożone dodatkowe postępowanie".

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Źródło: tvnwarszawa.pl, zero.pl
Tagi:
Ochrona zdrowiaSzpital
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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