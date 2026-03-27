Pobili i okradli mężczyznę. Wpadli po trzech miesiącach

Ursynów

Do rozboju doszło w grudniu 2025 roku przy alei KEN. Z ustaleń policjantów wynika, że napastnicy zaatakowali nieznajomego mężczyznę. Pokrzywdzony został uderzony pięścią w twarz, a następnie skradziono mu telefon o wartości blisko 8 tys. zł.

Podejrzanych o atak udało się namierzyć po ponad trzech miesiącach.

Grozi im nawet do 15 lat więzienia

"Pierwszy z podejrzanych, 23-letni mężczyzna, został zatrzymany w Żyrardowie. Kolejnego dnia policjanci zatrzymali drugiego ze sprawców, 24-latka, w jego miejscu pracy w miejscowości Żabieniec" - poinformowała aspirant sztabowa Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Podczas przeszukania miejsca zamieszkania 24-latka funkcjonariusze znaleźli marihuanę.

Ponadto policjanci odzyskali skradziony telefon. "Ustalono, że został on wcześniej sprzedany w jednym z lombardów na terenie Warszawy" - wyjaśniła Haberska.

Podejrzani usłyszeli zarzuty i zostali objęci dozorem policji. Za popełnione przestępstwo rozboju grozi im kara od dwóch do 15 lat więzienia. Starszy z mężczyzn dodatkowo odpowie za posiadanie środków odurzających.

