Cztery firmy chcą budować park nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy

Przetarg po siedmiu latach

Jednak termin otwarcia ofert - jak przekazała "Gazeta Stołeczna" - był przesuwany kilkanaście razy. Powód? Wykonawcy zgłaszali mnóstwo pytań. Ostatecznie 1 sierpnia ogrodnicy miejscy opublikowali oferty. Chętni podawali kwoty w dwóch opcjach: zakresie podstawowym, czyli teren parku od ulicy Stryjeńskich do Rosoła i w zakresie opcjonalnym (jeśli będą na to pieniądze) - teren od Pileckiego do Stryjeńskich i od Rosoła do granicy z Wilanowem.