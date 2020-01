Jadą skrótem przez park, zapory omijają łąką. "Pomaga" nawigacja

- W tym miejscu to piesi przeszkadzają kierowcom w jeżdżeniu – żartuje Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Mowa o terenach zielonych u podnóża Górki Kazurki, wzdłuż Lasu Kabackiego. Dziś polna droga biegnąca pomiędzy drzewami, krzewami i polanami jest częścią Parku Cichociemnych, który wkrótce ma zostać zrewitalizowany. Od lat jest to miejsce rekreacji dla mieszkańców Ursynowa, a od kilku miesięcy także… skrót dla kierowców.

Betonowe przeszkody

Efekt widać gołym okiem. - Choć są to tereny zielone, z których korzysta wielu spacerowiczów, to na pierwszym planie widać porozjeżdżane przez samochody ścieżki - opisuje Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl. - W wielu miejscach, gdzie jest dużo błota, widzimy bardzo głębokie koleiny po kołach. Ponadto zarówno na poboczu dzikiej drogi, jak i na niej samej, są betonowe bloki. Najpewniej są tacy, którzy chcą uniemożliwić wjazd kierowcom - dodaje. Ale swoje, "oficjalne" przeszkody ustawia także dzielnica.

Korek na polnej drodze

I dodaje, że kierowców przez park prowadzi nawigacja. - Pisaliśmy już do Google, zwróciliśmy się z prośbą o pomoc do policji, ale dla funkcjonariuszy nie jest to priorytet - twierdzi kobieta. W okolicy brakuje jakichkolwiek znaków zakazujących wjazdu.