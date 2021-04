"Mężczyzna zaatakował ratowników i uderzył w twarz". Zniszczona została karetka, agresywny pacjent zatrzymany

Do zdarzenia doszło w czwartek. Ratownicy zostali wezwani na Kabaty na ul. Dembego. Ze zgłoszenia wynikało, że pomocy potrzebuje 39-letni mężczyzna z urazem głowy.

Jak czytamy, został opatrzony na miejscu, a medycy podjęli decyzję o przewiezieniu go do szpitala. Już w trakcie podróży, pacjent miał być agresywny. - Był pijany, zaczął obrażać ratowników, wyzywał ich od najgorszych i groził im śmiercią. Ponadto cały czas próbował rozpinać pasy bezpieczeństwa i oddał mocz na drzwi karetki. Gdy ratownicy próbowali go powstrzymać, mężczyzna zaatakował ich i uderzył w twarz - opowiadał portalowi haloursynow.pl Piotr Owczarski, rzecznik prasowy Meditrans.