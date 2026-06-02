Ostatnie prace w parku nad obwodnicą

Park linearny nad POW, odcinek Braci Wagów-al. KEN

Nowy park na Ursynowie znajduje się w znacznej części nad stropem tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy. Jego teren rozciąga się wzdłuż dwukilometrowego odcinka ulicy Płaskowickiej, między ulicami Pileckiego i Nowoursynowską. Inwestycja realizowana jest od zera. Podzielono ją na sześć odcinków, przygotowywanych etapami. Cztery z nich zostały już oddane do użytku.

Dwa ostatnie odcinki parku

Wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać z kolejnych fragmentów parku. Stołeczny ratusz informuje, że na odcinku 5., czyli pomiędzy ulicami Lanciego a Rosoła, udało się wykonać większość prac.

Jak wyliczają, wykonawca zakłada ostatnie rabaty i sadzi drzewa. "Kończy się również przebudowa nawierzchni od strony ulicy Płaskowickiej. W najbliższym czasie rozpoczną się montaże elementów małej architektury, które uzupełnią przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców Ursynowa" - zapowiadają urzędnicy.

Na odcinku 1., czyli między Pileckiego a Stryjeńskich, powstaje główna promenada spacerowa. Wzdłuż niej znajdą się trzy niewielkie place wypoczynkowe. Na jednym z nich pojawiła się już konstrukcja wielofunkcyjnej wiaty, a niebawem przybędą bujaki, stoliki i ławki.

Na ukończeniu są także ogrody deszczowe, które będą wspierać retencję wód opadowych i poprawiać mikroklimat okolicy. Posadzono też ponad połowę planowanych w tym miejscu drzew.

Do przygotowania pozostają jeszcze ścieżki z nawierzchni mineralnej.

Pojawią się dodatkowe elementy

"Na terenie całego parku zostaną zamontowane dodatkowe elementy małej architektury realizowane w ramach projektu z budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy będą mogli korzystać między innymi ze zjeżdżalni, hamaków, leżaków, stołów do tenisa stołowego, szachów i piłkarzyków oraz niewielkiej siłowni plenerowej" - wylicza ratusz.

W planach są jeszcze prace przy ulicy Braci Wagów, gdzie dotychczas mieściło się zaplecze budowy. Wykonawca przygotuje tam brakujący fragment promenady pomiędzy placem z fontanną a ulicą oraz układ ciągów pieszych z nawierzchni mineralnej.

Dawne zaplecze zastąpi siedem niewielkich wzniesień krajobrazowych. Pojawi się tam także toaleta automatyczna.

"Wszystkie prace mają zakończyć się do końca bieżącego roku" - deklaruje urząd miasta. Wówczas cały park zostanie udostępniony mieszkańcom.

Tysiąc drzew nad tunelem

Nowy park linearny jest jedną z największych inwestycji zieleni miejskiej, realizowanych obecnie w stolicy.

Na jego terenie posadzonych zostanie około tysiąca drzew i ponad sto tysięcy krzewów i roślin okrywowych. Jak szacują urzędnicy, byliny i rośliny cebulowe zajmą powierzchnię ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych, a trawniki ponad 38 tysięcy metrów kwadratowych.

