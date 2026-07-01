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Ursynów

Ogromny korek po zderzeniu na S2. Jedna osoba trafiła do szpitala

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Zderzenie na trasie S2
Ćwiczenia służb w tunelu POW (wideo archiwalne, ilustracyjne)
Źródło wideo: KSP
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Duże utrudnienia po zderzeniu pojazdów na Południowej Obwodnicy Warszawy. Drogowcy ograniczali możliwość wjazdu do tunelu. Na jezdni w stronę węzła Konotopa utworzył się zator.

Przed godziną 9 na trasie S2 między węzłami Lotnisko i Puławska doszło do zderzenia. - To zderzenie dwóch pojazdów osobowych. Poszkodowana jest jedna osoba, która znajduje się pod opieką pogotowia ratunkowego - poinformował starszy kapitan Michał Borek-Bareja z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Jak sprecyzowała młodszy aspirant Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji, w zderzeniu uczestniczyły Skoda i Toyota. - Osoba poszkodowana z pojazdu marki Toyota została przewieziona do szpitala - dodała.

Zderzenie na trasie S2
Zderzenie na trasie S2
Źródło zdjęcia: OSP Raszyn

Drogowcy zamykali tunel

Na miejscu pracowały policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe oraz służba drogowa. Kierowcy musieli liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała początkowo, że zablokowane zostały dwa pasy jezdni, a ruch odbywa się wyłącznie pasem prawym.

Około godziny 10 udrożniony został środkowy pas ruchu. - Jeden z uszkodzonych samochodów został już załadowany na lawetę. Na lewym pasie pozostaje drugie rozbite auto i radiowóz - relacjonował Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.

Drogowcy zdecydowali o dozowaniu wjazdu do tunelu POW, aby uniknąć powstawania w nim zatoru.

Zderzenie na trasie S2
Zderzenie na trasie S2
Zderzenie na trasie S2
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na trasie S2
Zderzenie na trasie S2
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na trasie S2
Zderzenie na trasie S2
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na trasie S2
Zderzenie na trasie S2
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na trasie S2
Zderzenie na trasie S2
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
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