Ursynów Cały zarząd Szpitala Południowego odwołany. Jest nowa prezes Oprac. Katarzyna Kędra |

Marcin Kierwiński o sprawie lekarza Dawida Kacprzyka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

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W czwartek o godzinie 14 zebrała się Rada Nadzorcza szpitala, która miała dokonać zmian w zarządzie. Wystąpił o to prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Z informacji, jakie otrzymaliśmy wynika, że odwołano prezeskę zarządu Annę Łukasik oraz dyrektorkę ds. medycznych Agatę Kusz-Rynkun. To cały zarząd szpitala.

Dyrektorka była odpowiedzialna za zatwierdzanie grafików lekarza Dawida Kacprzyka oraz wystawianych przez niego faktur.

Jest już nowa prezes

"Na mój wniosek cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego właśnie został odwołany. Nową prezeską zarządu placówki zostanie Aneta Gomółka-Siembora - specjalistka z zakresu audytów i kontroli zarządczej w ochronie zdrowia oraz zamówień publicznych. Jej pierwszym i najważniejszym zadaniem będzie ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanym w wyjaśnianie nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w zarządzaniu placówką. Wszystkie wątpliwości muszą zostać wyjaśnione dogłębnie i transparentnie. W toku ustaleń wyciągamy konsekwencje - także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Będę o nich państwa na bieżąco informował" - napisał Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Na mój wniosek cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego właśnie został odwołany.



Nową prezeską zarządu placówki zostanie Aneta Gomółka-Siembora - specjalistka z zakresu audytów i kontroli zarządczej w ochronie zdrowia oraz zamówień publicznych.



Jej pierwszym i… — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 18, 2026 Rozwiń

Aneta Gomółka-Siembora to wieloletnia dyrektorka ds. administracyjno-technicznych w warszawskim Szpitalu Czerniakowskim i Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, ekspert ds. zamówień publicznych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Do czasu kolejnych decyzji będzie pełniła funkcję prezesa szpitala jednoosobowo.

Wstępne wyniki audytu

Jak zapowiadał wcześniej stołeczny ratusz, "pierwszym zadaniem nowego zarządu szpitala będzie pełna współpraca ze wszystkim organami kontrolnymi, aby dogłębnie wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości". W kolejnym kroku zarząd będzie miał za zadanie wdrożenie odpowiednich środków zaradczych i kontrolnych, wynikających z przeprowadzanych kontroli i audytów.

Częściowe wyniki audytu przeprowadzonego przez stołeczny ratusz potwierdziły nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. "Szpital przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez lekarza Dawida Kacprzyka" - poinformowali wcześniej urzędnicy.

Prokuratura zapowiedziała z kolei "czynności sprawdzające" w tej sprawie.

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