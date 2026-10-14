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Ursynów

Zapach marihuany w aucie, pięć kilogramów narkotyków oraz broń w mieszkaniu

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41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
Źródło wideo: KRP II
Źródło zdj. gł.: KRP II
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Przejęcie ponad pięciu kilogramów narkotyków, broni, amunicji i dużej ilości gotówki - to efekt jednej z kontroli drogowych przeprowadzonych na południu Warszawy.

Policjanci z Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa podsumowali dwutygodniowe kontrole drogowe. W tym czasie zatrzymali 41 osób, w tym 18 podejrzanych o prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków i pięć pod wpływem alkoholu. U 29 osób znaleziono narkotyki, a dwóch kierowców prowadziło mimo sądowego zakazu. Niektóre z zatrzymanych osób dopuściły się więcej niż jednego z tych czynów.

Pięć kilogramów narkotyków w mieszkaniu

Jedna z kontroli przeprowadzonych na Ursynowie zakończyła się zatrzymaniem 43-latka. Policjanci wyczuli w jego samochodzie zapach marihuany. Badanie alkomatem nie wykazało alkoholu, ale test na obecność narkotyków dał wynik pozytywny w przypadku kokainy. Przy mężczyźnie i w jego samochodzie znaleziono również niewielkie ilości marihuany.

Funkcjonariusze ustalili, gdzie mieszka 43-latek, a następnie przeszukali lokal. Znaleźli tam ponad pięć kilogramów narkotyków, w tym marihuanę, amfetaminę, metamfetaminę, mefedron, kokainę, heroinę i haszysz. Zabezpieczyli również substancje zawierające ketaminę i MDMA.

W mieszkaniu były także dwie sztuki broni palnej, amunicja, ponad 120 tysięcy złotych i dwa tysiące euro. Policjanci znaleźli również podrobioną odznakę z napisem "Policja".

43-latek usłyszał zarzuty dotyczące między innymi posiadania i udziału w handlu znacznymi ilościami narkotyków, nielegalnego posiadania broni i amunicji, prowadzenia samochodu pod wpływem kokainy oraz podrobienia policyjnej odznaki. Decyzją sądu trafił na trzy miesiące do tymczasowego aresztu.

Kierowcy przewozów po narkotykach

Podczas kontroli policjanci zatrzymali również dwóch kierowców świadczących usługi przewozu osób. Pierwszy z nich, 40-letni obywatel Rosji, został zatrzymany na Wilanowie, ponieważ jechał bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Jego zachowanie wzbudziło podejrzenia policjantów. Badanie wykazało obecność w jego organiźmie amfetaminy, metamfetaminy i MDMA.

Drugi kierowca, 21-letni Polak, został skontrolowany przez policjantów z Mokotowa. Test wykazał obecność kokainy w jego ślinie.

Obaj mężczyźni stracili prawa jazdy. Pobrano od nich również krew do dalszych badań. Sprawy trafiły do prokuratury.

Wśród zatrzymanych znalazł się także kierowca, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu, przewożąc czteroletnie dziecko.

Grzywny i zakazy prowadzenia pojazdów

W pięciu przypadkach zastosowano przyspieszone postępowanie sądowe. W dwóch sprawach zapadły już wyroki.

Jeden z kierowców został ukarany grzywną w wysokości sześciu tysięcy złotych. Musi również wpłacić pięć tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Przez trzy lata nie będzie mógł prowadzić pojazdów.

Drugi kierowca otrzymał dwa tysiące złotych grzywny, obowiązek wpłaty pięciu tysięcy złotych na ten sam fundusz oraz trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów.

W części pozostałych spraw podejrzani zostali objęci dozorem policji, a wobec niektórych sądy zdecydowały o tymczasowym aresztowaniu.

41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
Źródło zdjęcia: KRP II
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
Źródło zdjęcia: KRP II
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
Źródło zdjęcia: KRP II
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
Źródło zdjęcia: KRP II
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
Źródło zdjęcia: KRP II
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
Źródło zdjęcia: KRP II
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
Źródło zdjęcia: KRP II
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
Źródło zdjęcia: KRP II
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
Źródło zdjęcia: KRP II
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
Źródło zdjęcia: KRP II
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
Źródło zdjęcia: KRP II
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
Źródło zdjęcia: KRP II
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
Źródło zdjęcia: KRP II
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
Źródło zdjęcia: KRP II
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
41 osób zatrzymanych podczas dwutygodniowych działań
Źródło zdjęcia: KRP II
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
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