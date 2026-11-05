Ursynów Oblał fotel łatwopalną cieczą i podpalił. W lokalu było dziewięć osób Oprac. Dariusz Gałązka |

Gdzie szukać wskazówek do montażu czujki dymu i tlenku węgla? Źródło zdj. gł.: KRP II

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Do zdarzenia doszło w jednym z lokali gastronomicznych na Ursynowie. Według ustaleń policji mężczyzna oblał łatwopalną cieczą znajdujący się wewnątrz fotel, a następnie go podpalił.

Zatrzymany po kilku godzinach

W lokalu znajdowało się wtedy dziewięć osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Policjanci ustalili tożsamość podejrzanego i rozpoczęli jego poszukiwania. Po kilku godzinach od podpalenia zauważyli na jednej z ulic na Bielanach mężczyznę odpowiadającego rysopisowi. 24-letni obywatel Rwandy został zatrzymany.

- Podczas sprawdzania jego danych okazało się, że jest poszukiwany przez sąd do odbycia kary 15 dni pozbawienia wolności. Policjanci znaleźli przy nim również susz roślinny, który po zbadaniu okazał się marihuaną - przekazała aspirant sztabowa Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

24-latek został zatrzymany Źródło zdjęcia: KRP II

Grozi mu osiem lat więzienia

24-latek usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru zagrażającego życiu wielu osób. Śledczy uznali, że działał z błahego powodu, publicznie okazując lekceważenie dla porządku prawnego. Odpowie również za posiadanie narkotyków.

Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące.

Podejrzanemu grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności. Kara może być jednak surowsza ze względu na zarzucany mu chuligański charakter czynu. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów.