Narodowy Instytut Onkologii: blok operacyjny ruszył na dwie zmiany, część instrumentariuszek nadal na zwolnieniach

Jak zapewnia rzecznik Narodowego Instytutu Onkologii (NIO) Mariusz Gierej, większość pielęgniarek wróciła do pracy. - Wiele, choć trudno mi określić ile, wciąż pozostaje na zwolnieniach lekarskich. Dwie osoby są na ich z powodu złamań, a co najmniej jedna z uwagi na konieczność rehabilitacji - mówi Mariusz Gierej, zapewniając jednocześnie, że blok operacyjny na Roentgena działa już zgodnie z harmonogramem.

Z informacji tvn24.pl wynika, że braki personelu nie pozwalają wrócić do tempa sprzed protestu. - Niektóre oddziały, zamiast operować od godziny 8 do godziny 19, będą operować dopiero od godziny 15 do godziny 19. Wszystko przez to, że jest za mało instrumentariuszek - mówi nam jeden z pracowników.