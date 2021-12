"Objechanie ronda chyba wydawało się temu kierowcy zbędne, więc pojechał na skróty"

Do redakcji Kontakt24 zgłosiła się pani Barbara. Przesłała nagranie przedstawiające niebezpieczną sytuację, do jakiej doszło 23 grudnia o godzinie 12.15, u zbiegu ulic Płaskowickiej i Dereniowej (godzina na wideorejestratorze jest nieprawidłowa).

Jechała stałą trasą, na rondzie zajechał jej drogę

- To jest bezpieczne miejsce. Wiadomo, ruch trochę zwalnia na rondzie, ale takie jest właśnie jego zadanie. W przedświątecznej atmosferze braku czasu objechanie ronda chyba wydawało się temu kierowcy zbędne, więc postanowił pojechać na skróty. Zajechał mi drogę, aż zatrąbiłam. Nie przyszło mi do głowy, że on się tak zachowa, bo wyglądało, jakby chciał normalnie wjechać na to rondo - relacjonowała kobieta.