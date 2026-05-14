Ursynów Narkotyki były ukryte pod fotelem kierowcy

Ursynów

Za kierownicą BMW, które obserwowali policjanci, siedział 25-letni mężczyzna. Na miejscu pasażera była 22-letnia kobieta.

Już w chwili otwarcia okna pojazdu policjanci wyczuli charakterystyczny zapach marihuany, co wzbudziło ich podejrzenia i skłoniło do przeprowadzenia szczegółowej kontroli.

"W trakcie przeszukania pojazdu kryminalni znaleźli pod fotelem kierowcy foliowy woreczek, zawierający narkotyki oraz wagę laboratoryjną, mogącą służyć do porcjowania środków odurzających. 25-latek przyznał, że jest to marihuana, która należy do niego" - poinformowała w komunikacie rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Narkotyki znalezione w aucie 25-latka

"Na rynek nie trafiło ponad 300 porcji"

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy. Samochód został przekazany pasażerce, która została przesłuchana w charakterze świadka.

"Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 25-latkowi zarzutu posiadania znacznej ilości środków odurzających" - podała policjantka.

W ten sposób na rynek nie trafiło ponad 300 porcji narkotyków. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

