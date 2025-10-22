Napad przed bankiem. Złodziej ukradł ogromną sumę

Napad na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Pierwsze o napadzie poinformowało w środę Radio ESKA. Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem, przy jednym z banków na ulicy Teligi.

Jak przekazała nam Komenda Stołeczna Policji, mężczyzna został zaatakowany, kiedy wyszedł z banku po wypłaceniu gotówki. Poszedł do swojego samochodu. Napastnik otworzył drzwi od strony pasażera i zabrał leżącą na siedzeniu torbę.

- Policja prowadzi w sprawie czynności, zmierzające do ustalenia sprawcy oraz okoliczności tego zdarzenia - poinformował krótko Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że złodziej ukradł około 900 tysięcy złotych.

