"Uzgodnienia trwały dłużej niż zakładaliśmy, za co przepraszamy. Kiedy tylko otrzymaliśmy gotowy projekt organizacji ruchu, niezwłocznie ogłosiliśmy przetarg na wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycję – przebudowę skrzyżowania z ulicą Lanciego" - wyjaśnił Zarząd Dróg Miejskich w komunikacie.

Drogowcy właśnie poznali oferty. Budową nowego ronda zainteresowanych jest siedem firm. Oferty rozpoczynają się od nieco ponad sześciu milionów złotych, a kończą na ponad 11 milionach złotych. ZDM wybierze teraz najlepszą.

Po podpisaniu umowy wybrany wykonawca będzie miał 500 dni na wykonanie zadania, w tym na przygotowanie projektów branżowych.

Upłynni ruch i ułatwi wyjazd

Ulica Filipiny Płaskowickiej to jedna z głównych osi Ursynowa. Dodatkowo przebiega nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy. "Na ulicy Lanciego ruch także nie jest mały. Droga ta stanowi główny wyjazd z osiedli położonych na wschód od alei KEN. Ze względu na potok pojazdów jadących ulicą Płaskowickiej wyjazd na nią z ulicy Lanciego jest często kłopotliwy" - opisał Zarząd Dróg Miejskich.

Jak podkreślił, nowe rondo rozwiąże ten problem i upłynni ruch na skrzyżowaniu. Zdaniem drogowców, rozwiązanie to sprawdza się już od lat na innych – również i większych – skrzyżowaniach w ciągu ulicy Płaskowickiej – z aleją KEN, z ulicą Stryjeńskich, z ulicą Pileckiego i z ulicą Roentgena.

Na skrzyżowaniu Płaskowickiej i Lanciego powstanie rondo Skrzyżowanie Płaskowickiej i Lanciego Źródło: ZDM Warszawa Skrzyżowanie Płaskowickiej i Lanciego Źródło: ZDM Warszawa Skrzyżowanie Płaskowickiej i Lanciego Źródło: ZDM Warszawa Skrzyżowanie Płaskowickiej i Lanciego Źródło: ZDM Warszawa

Nowe chodniki i zatoka autobusowa

Poza przebudową skrzyżowania metamorfozę przejdą też chodniki wzdłuż ulicy Płaskowickiej: po południowej stronie między aleją KEN a ulicą Lanciego oraz po stronie północnej aż do ulicy Cynamonowej. Wyremontowane zostaną też przystanki autobusowe. Zmieni się także skrzyżowanie z ulicą Cynamonową. "Uspokoimy tam ruch za pomocą wyspy z prefabrykatu. Dzięki temu będzie mogła powstać zatoka autobusowa na pobliskim przystanku w stronę alei KEN" - wyjaśnił ZDM.

Pojawi się brakujący odcinek drogi dla rowerów między aleją KEN a ulicą Cynamonową. Zostanie podłączona do istniejących już fragmentów drogi, co zapewni połączenie z trasami w ciągu z alei KEN i ulicy Rosoła. Powstanie też przejazd rowerowy przez ulicę Lanciego.

Bezpieczniej dla pieszych

Nowe rondo nie tylko zapewni płynność ruchu na skrzyżowaniu. Poprawi także bezpieczeństwo. Znajdują się tam dwa przejścia dla pieszych. Zebra przez ulicy Płaskowickiej w audycie bezpieczeństwa została oceniona na 2 w skali 0-5. "Problemem jest rozwijana przez kierowców prędkość – ulica Płaskowickiej w tym miejscu to prosty odcinek drogi – a także długość przejścia" - zaznaczyli drogowcy. Za długie według audytorów jest także przejście przez ulicę Lanciego, które ocenili na 3.

"Budowa ronda sprawi, że kierowcy zwolnią przed przejściami" - zapewnił ZDM. Na zebrze przez ulicy Lanciego powstanie także azyl, a ten na przejściu przez ulicę Płaskowickiej zostanie wydłużony. Poprawiona zostanie też lokalizacja przejścia między aleją KEN a ulicą Lanciego. Zostanie ono przesunięte bliżej skrzyżowania.