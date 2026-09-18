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Ursynów

Doniczki z sadzonkami "ukrył" na łące. Wpadł, gdy przyszedł je podlać

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Policjanci znaleźli plantację konopi na Ursynowie
Policjanci znaleźli plantację konopi na Ursynowie
Źródło wideo: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
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Ursynowscy policjanci zatrzymali 47-latka podejrzanego o nielegalną uprawę konopi. Ponad 50 sadzonek było ukrytych pośród wysokich traw i zarośli na terenie dzielnicy. Mężczyzna wpadł w ręce funkcjonariuszy, gdy przyszedł podlać rośliny.

Sprawę badali policjanci z komisariatu Warszawa Ursynów. Gdy zdobyli informację o terenie zielonym, gdzie może znajdować się nielegalna plantacja konopi, pojechali je zweryfikować.

"Podczas dokładnego sprawdzania terenu funkcjonariusze zauważyli ukryte wśród wysokiej trawy i krzewów doniczki z roślinami przypominającymi konopie. Sposób ich rozmieszczenia wskazywał, że nie znalazły się tam przypadkowo" - informuje aspirant sztabowy Marta Haberska, oficer prasowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Przyszedł podlać sadzonki

Policjanci postanowili przeprowadzić obserwację terenu. Po kilkudziesięciu minutach dostrzegli mężczyznę, który podszedł do roślin i zaczął je oglądać. "Po chwili wyjął z torby pojemnik z wodą i skierował się w stronę uprawy. Jego zachowanie wskazywało, że zamierza podlać znajdujące się tam sadzonki" - relacjonuje asp. szt. Haberska.

Dodaje, że 47-latek został wylegitymowany. Miał przy sobie plecak oraz torbę, w których policjanci zobaczyli pojemniki i butelki wypełnione wodą. Podczas przeszukania znaleźli także dwie foliowe torebki z zielonym suszem roślinnym.

Policjanci znaleźli plantację konopi na Ursynowie
Policjanci znaleźli plantację konopi na Ursynowie
Policjanci znaleźli plantację konopi na Ursynowie
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Policjanci znaleźli plantację konopi na Ursynowie
Policjanci znaleźli plantację konopi na Ursynowie
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Policjanci znaleźli plantację konopi na Ursynowie
Policjanci znaleźli plantację konopi na Ursynowie
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Policjanci znaleźli plantację konopi na Ursynowie
Policjanci znaleźli plantację konopi na Ursynowie
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

Teren nielegalnej plantacji sprawdzili policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej. Przeprowadzili oględziny, wykonali dokumentację oraz zabezpieczyli ujawnione rośliny. Jak wylicza rzeczniczka ursynowskiej policji, łącznie ujawnione zostały 54 sadzonki konopi.

"Zabezpieczony przy mężczyźnie susz został poddany wstępnemu badaniu testerem narkotykowym. Wynik potwierdził, że była to marihuana" - podaje policjantka.

47-latek trafił do aresztu

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komisariatu. Policjanci przesłuchali go i przekazali zabezpieczone materiały do dalszych badań. 47-latek usłyszał zarzuty dotyczące nielegalnej uprawy konopi oraz posiadania środków odurzających.

Prokurator z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów wnioskował do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do wniosku i zdecydował, że 47-latek spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
NarkotykiPolicjaPrzestępczość w Warszawie
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