Ursynów

"Przykład estetyzacji schyłkowego okresu PRL". Mozaiki z metra w rejestrze zabytków

Mozaiki na stacji metra Służew
Kompozycje ceramiczne stanowiące element wystroju stacji metra Ursynów i Służew zostały wpisane do rejestru zabytków - poinformował Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Marcin Dawidowicz. O opiekę konserwatorską mozaik zabiegali społecznicy.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na Facebooku, chodzi o cztery okładziny zatorowe na dwóch stacjach pierwszej linii metra: Ursynów i Służew.

Ozdobiły ściany stacji pierwszego metra w Polsce

"Procedura wpisu została wszczęta na wniosek organizacji społecznej Kolekcjonerzy Czasu z dnia 15.12.2022 r. Po uchyleniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pierwszej decyzji wpisującej okładziny do rejestru, MWKZ zwrócił się do Narodowego Instytutu Dziedzictwa z wnioskiem o ocenę wartości zabytkowych obiektu w kontekście definicji zabytku jako świadectwa minionej epoki. W opinii NID z dnia 8.12.2025 r. przedmiotowe okładziny posiadają wartości artystyczne stanowiące przesłankę za wpisem do rejestru zabytków" - opisał przebieg procedury konserwator.

W uzasadnieniu decyzji wskazano, że "kompozycje ceramiczne dokumentują wieloletni proces projektowania pierwszego w Polsce metra oraz procesu projektowania przestrzeni publicznej w latach 80. XX wieku". Zauważono, że wybór prostokątnych płytek mocowanych na panelach "podyktowany był względami ekonomicznymi".

Geometryzacja formy, wybory kolorystyczne

Projekt powstał w pracowni Jasnej Strzałkowskiej-Ryszke z państwowej firmy Metroprojekt, która była głównym projektantem architektury najstarszego odcinka pierwszej linii metra w Warszawie.

"Szukając najlepszych rozwiązań zapoznawała się z realizacjami zagranicznymi i prawdopodobnie była autorką ogólnej koncepcji rozwiązań stylistycznych - ceramicznej okładziny nawiązującej swoją formą do popularnej w latach 80. XX w. abstrakcji geometrycznej" - przypomniał Marcin Dawidowicz.

Rozwiązania szczegółowe opracował zespół projektantów, w którego skład wchodzili między innymi: Andrzej Drzewiecki i Piotr Szeliński oraz plastyk Krzysztof Jachiewicz. Kompozycje plastyczne pierwotnie miały tematycznie nawiązywać do charakterystycznych miejsc dzielnicy (wyścigi konne, osiedla mieszkaniowe), ale w toku prac projektowych uległy geometryzacji.

Konserwator zwrócił uwagę na użycie kolorystyki - cieplejszych barw na stacji Ursynów oraz chłodniejszych, bardziej kontrastowych na stacji Służew.

"Estetyzacji przestrzeni publicznych schyłkowego okresu PRL"

W ocenie specjalistów NID ostateczny wyraz plastyczny kompozycji "posiada cechy indywidualne oraz stanowi przykład estetyzacji przestrzeni publicznych schyłkowego okresu PRL". Dostrzegli też, że dekoracje są najstarszymi zachowanymi rozwiązaniami plastycznymi pierwszej w kraju linii metra i "stanowią świadectwo minionej epoki".

"Dokumentują wieloletni proces projektowy poprzedzony studiami rozwiązań krajowych i zagranicznych oraz odzwierciedlają sytuację polityczną i ekonomiczną kraju w latach bezpośrednio przed upadkiem komunizmu. Należy przy tym podkreślić, iż zaproponowana przez pracownię Jasnej Strzałkowskiej-Ryszke formuła i rozwiązania techniczne były trwałe i estetyczne, a zarazem nowoczesne pod względem realizacji. Kompozycje plastyczne stanowią obecnie ważny dla historii warszawskiego metra element stylistyczny, rozpoznawalny w przestrzeni miejskiej i symbolizujący aspiracje stolicy” - podsumował MWKZ.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: WUOZ w Warszawie

Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
