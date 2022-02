Policja prosi o pomoc osoby, które 1 marca 2011 roku były w Lesie Kabackim. Tego dnia zginęła Jolanta Brzeska

Rzeczniczka CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz przekazała, że śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci z warszawskiego CBŚP na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. - Śledztwo dotyczy śmierci kobiety, która straciła życie w Lesie Kabackim. Do zdarzenia doszło 1 marca 2011 roku, a ciało odnaleziono w Alei Brzóz w Lesie Kabackim - zaznaczyła policjantka. - Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że ciało kobiety zostało zauważone przez osoby tam spacerujące. Sprzyjające warunki atmosferyczne spowodowały, że wiele osób zdecydowało się tego dnia na spacer w tej okolicy - podkreśliła.

Zaapelowała do osób, które będąc 1 marca 2011 roku w Lesie Kabackim być może zauważyły coś szczególnego, nietypowego. "Albo wręcz odwrotnie - coś widziałeś, co dla Ciebie nie ma znaczenia, a dla nas może stanowić istotny szczegół! Jeżeli byłeś/byłaś tam w dniu - 1 marca 2011 roku - zadzwoń do nas pod numer telefonu (+48) 47-721-80-27" - dodała rzeczniczka CBŚP.