Pracownicy firm ubezpieczeniowych, specjaliści IT i milionowe wyłudzenia



Warszawscy policjanci zatrzymali dziewięć osób, które od blisko roku miały wyłudzać odszkodowania. Cztery z nich pracowały w towarzystwach ubezpieczeniowych, do grupy należeli też specjaliści IT.

Jak poinformował rzecznik CBZC kom. Marcin Zagórski, zatrzymani wykorzystywali specyfikę automatycznych systemów likwidacji szkód. Posługując się fałszywymi danymi osobowymi i adresowymi oraz przerobionymi zdjęciami uszkodzonych pojazdów, zgłaszali towarzystwom ubezpieczeniowym fikcyjne szkody, podając się za osoby poszkodowane w wyniku kolizji.

Wypłaty odszkodowań dotyczyły umów ubezpieczeniowych zawartych online, na fałszywe dane.

Zatrzymanie osób podejrzanych o wyłudzenia z ubezpieczeń Źródło: CBZC

Przyznali się

- Skoordynowane działania, w tym zgłaszanie poszczególnych spraw, a także sprawna obróbka szkód, umożliwiały automatyczną akceptację, a w konsekwencji przelew środków - wyjaśnił Zagórski.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty oszustwa i oszustwa komputerowego. Maksymalny wymiar kary za oszustwo to osiem lat więzienia, za oszustwo komputerowe - pięć. Wszyscy podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów.

Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane, a pozostałe pięć objęto dozorem policji.

W trakcie swoich działań funkcjonariusze dokonali zabezpieczenia majątków o wartości ponad miliona złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy kontynuują analizę zabezpieczonych nośników danych.

Opracowała Katarzyna Kędra