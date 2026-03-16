Pracownicy firm ubezpieczeniowych, specjaliści IT i milionowe wyłudzenia

Warszawscy policjanci zatrzymali dziewięć osób, które od blisko roku miały wyłudzać odszkodowania. Cztery z nich pracowały w towarzystwach ubezpieczeniowych, do grupy należeli też specjaliści IT.
Jak poinformował rzecznik CBZC kom. Marcin Zagórski, zatrzymani wykorzystywali specyfikę automatycznych systemów likwidacji szkód. Posługując się fałszywymi danymi osobowymi i adresowymi oraz przerobionymi zdjęciami uszkodzonych pojazdów, zgłaszali towarzystwom ubezpieczeniowym fikcyjne szkody, podając się za osoby poszkodowane w wyniku kolizji.
Wypłaty odszkodowań dotyczyły umów ubezpieczeniowych zawartych online, na fałszywe dane.
Przyznali się
- Skoordynowane działania, w tym zgłaszanie poszczególnych spraw, a także sprawna obróbka szkód, umożliwiały automatyczną akceptację, a w konsekwencji przelew środków - wyjaśnił Zagórski.
Zatrzymanym przedstawiono zarzuty oszustwa i oszustwa komputerowego. Maksymalny wymiar kary za oszustwo to osiem lat więzienia, za oszustwo komputerowe - pięć. Wszyscy podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów.
Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane, a pozostałe pięć objęto dozorem policji.
W trakcie swoich działań funkcjonariusze dokonali zabezpieczenia majątków o wartości ponad miliona złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy kontynuują analizę zabezpieczonych nośników danych.
