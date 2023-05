Radni i mieszkańcy nie chcą lapidarium na Ursynowie. Trzaskowski obiecuje interwencję

Lapidarium to najbardziej dyskusyjny element parku Cichociemnych. Betonowe płyty wielu kojarzą się z absurdami jak z komedii Barei. Przy stercie gruzu postawiono tabliczkę z informacją, że jest to miejsce przechowywania i prezentowania okazów kamieni naturalnych i kamiennych fragmentów elementów architektonicznych.

Postawienie tabliczki, jednak nie zniechęciło dzieci do zbliżania się do lapidarium, co może być niebezpieczne. Zaniepokojona grupa mieszkańców stworzyła inicjatywę obywatelską w celu rozebrania gruzowiska. Zarząd Zieleni jednak odmówił rozbiórki.

Trzaskowski: bezpieczeństwo jest najważniejsze

Park znajduje się na warszawskich Kabatach, a jego rewitalizacja powoli dobiega końca. Kwota realizacji całego parku to ok. 9 mln zł. Koszt robocizny przy budowaniu lapidarium, to ok. 1 tys. zł. Wykonawcą rzeźby land art była Firma AG-Complex, która zajmuje się m.in. pracami porządkowymi.